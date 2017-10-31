Netaş’ın siber güvenlik servisleri direktörlüğüne atama

Sistem entegratörü Netaş’ın siber güvenlik ürün ve çözüm yönetiminden ve siber güvenlik çözümlerinin satışından artık Fatma Hacıoğlu Doğar sorumlu.

20 Eylül 2017 itibarıyla Netaş Telekomünikasyon A.Ş.’de Siber Güvenlik Servisleri Direktörü olarak görevine başlayan Hacıoğlu Doğar, Netaş müşterilerine trendleri yakından takip ederek uçtan uca siber güvenlik iş çözümleri sunarak, sektörel bazda müşteri ihtiyaçlarına ve regülasyonlara uygun teknolojik çözümler geliştirilmesinden sorumlu olacak.

Netaş’ın, aktif olarak güvenlik durum takibi ihtiyacı bulunan kurumların BT altyapılarının 7/24 kesintisiz izlendiği ve saldırı/tehdit durumunda gerekli müdahalenin gerçekleştirildiği Netaş Siber Operasyon Merkezi de Fatma Hacıoğlu Doğar’a bağlı olarak faaliyetini sürdürecek.

Fatma Hacıoğlu Doğar kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği bölümünden 1993 yılında mezun olan Fatma Hacıoğlu Doğar, profesyonel hayatına aynı yıl Alcatel’de başlamıştır. Daha sonra bankacılık sektörüne geçiş yapan Hacıoğlu Doğar, uzun yıllar Akbank ve HSBC’de IT alanlarında çeşitli roller üstlenmiştir. 2013 yılında sektör değişikliği yaparak KoçSistem’de çalışmaya başlayan Fatma Hacıoğlu Doğar, burada sırasıyla Yönetilen Servisler Grup Müdürü ve Yönetilen Servisler Hizmet ve Satış Grup Müdürü olarak görev almıştır.