OCTOPOD Bilişim’e yeni genel müdür

EMS Yazılım’ın hayata geçirdiği OCTOPOD Hızlı Yazılım Geliştirme Platformu’nun satış şirketi OCTOPOD Bilişim’in Genel Müdürü Burç Pekmezoğlu oldu.

Tamamlanan 100’ü aşkın proje ile şuan aktif 7000 kullanıcıya ulaşan OCTOPOD Hızlı Yazılım Geliştirme Platformu’nun satış ve pazarlamadan sorumlu şirketi OCTOPOD Bilişim’in Genel Müdürlük görevine Burç Pekmezoğlu atandı.

Burç Pekmezoğlu kimdir?

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Burç Pekmezoğlu, 8 yıl boyunca görev aldığı Xeox’ta, en son Üretim Baskısı Çözümleri Türkiye Satış Müdürü olarak görev almıştı. Ardından Türkiye merkezli Canon CEA’da Türkiye ve İsrail’den sorumlu Profesyonel Çözümler Satış Müdürü olan Pekmezoğlu, 2010 yılında Türkiye ve İsrail’de Canon Oce Entegrasyon ekibine liderlik yaptı. 2012 yılında Avusturya Merkezli ve 25 ülke operasyonunu kapsayan Canon CEE’de Profesyonel Çözümler Satış ve Pazarlama Yöneticiliğine atanan Burç Pekmezoğlu, bu görevi sırasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev aldı. En son kurucusu olduğu Thinkbell şirketinde Genel Müdürlük görevini yürüten Pekmezoğlu, 2017 itibariyle OCTOPOD Bilişim’de Genel Müdür olarak göreve başladı.

OCTOPOD Bilişim’in tüm süreçlerini yönetecek olan, çok sayıda uluslararası başarı ödülü bulunan Burç Pekmezoğlu, bir çok ülkede yönetim, satış ve pazarlama eğitimleri vermeye devam etmektedir.