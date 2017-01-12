Paraşüt’e yeni pazarlama direktörü

Bulut tabanlı ön muhasebe uygulaması Paraşüt’ün Yeni Pazarlama Direktörü, Ocak 2017 tarihi itibariyle Bora Şahan oldu.

Wired Dergisi tarafından Türkiye’nin en gözde girişimleri arasında gösterilen Paraşüt, Pazarlama Direktörlüğü görevini, pazarlama alanında 20 yıllık deneyime sahip Bora Şahan’a emanet etti.

Bora Şahan kimdir?

1974 doğumlu olan Bora Şahan, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu. Şahan, kariyerine 1997 yılında Loréal’de başladı. Son olarak bir Naspers şirketi olan Letgo’da Ülke Müdürü olarak görev alan Şahan; Gillette, LG, Ülker, Markafoni, Sanofi gibi markaların Pazarlama organizasyonlarında çeşitli görevler üstlenmişti.

Paraşüt’ün tüm Pazarlama ve Kurumsal İletişim faaliyetlerinden sorumlu olacak olan Bora Şahan, evli ve iki çocuk babası.