Pfizer Türkiye’ye yeni BT Direktörü

Sezay Demirbacak, Nisan 2017 itibariyle Pfizer Türkiye Bilgi Teknolojileri (BT) Direktörlüğü görevini üstlendi.



Sezay Demirbacak kimdir?

2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Sezay Demirbacak, aynı bölümde yüksek lisans eğitimini ise 2013 yılında tamamladı. 2008 yılında Satış ve Pazarlama Sistemleri Uzmanı olarak Pfizer ailesine katıldı. 2010’da Gelişen Pazarlar Çözüm Merkezi’ne Çözüm Yöneticisi olarak atanan Demirbacak, Aralık 2012’de Kıdemli Bilgi Teknolojileri Çözümleri Yöneticisi oldu. 2014-2016 yılları arasında Avrupa Bölgesi Çözüm Mühendisliği Liderliği yaptı. Demirbacak son olarak Mayıs 2016’dan itibaren BT İş Analizleri ve Portföy Lideri olarak görev yapmaktaydı.

Pfizer Türkiye BT Direktörü Sezay Demirbacak, yeni görevi hakkında şunları söyledi: “Pfizer Türkiye teknolojiyi benimseme, yenilikçi kanallar ile müşteriye ulaşma ve nihai olarak bilgi teknolojilerindeki inovasyonun hastaların yararına kullanılması konusunda çok önemli adımlar atıyor. Günümüz dünyasında herkesin kullandığı teknoloji çözümleri ve eriştikleri uygulamalar gün geçtikçe daha kolay kullanılır ve daha ucuza yapılırken, bizim gibi şirketlerin teknoloji alanında kendini kanıtlaması hayli zor bir görev olmaya başladı. Sağlık profesyonelleri ve hastaların kişisel kullanımlarında yaşadıkları teknoloji deneyimini sağlayan teknoloji devi firmalar ile yarışmaya çalışırken, bir yandan kişilere anlamlı gelecek ve onların alışkanlıklarında yer edecek dijital çözümler üretmeye çalışıyoruz. Pfizer Türkiye bu zorlukları göğüslemek ve müşterilerine bu dijital dönüşüm sürecinde eşlik etme konusunda doğru bir yapılanmaya, kaynağa ve en önemlisi bir şirket kültürüne sahip. Bu kültürün devam ettirilmesi ve teknoloji alanındaki yatırımlarımızın en değerli sonuçları kazanması için çalışacağımdan ötürü çok mutluyum.”