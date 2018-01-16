Philips Orta Doğu ve Türkiye’ye yeni CEO 

Philips Orta Doğu ve Türkiye Sağlık Sistemleri Başkanlığı görevini yürüten Özlem Fidancı, Philips Orta Doğu ve Türkiye CEO’su görevine atandı.

Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü’nden 1992 yılında mezun olan Fidancı, 1992-1998 yılları arasında Tetra Pak Paketleme San. Tic. A.Ş.’de İş Geliştirme Müdürlüğü yaptı. 1998 yılında Philips ailesine katılan ve Ürün Müdürü ardından Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Fidancı, 2005-2008 yılları arasında Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Genel Müdürü olarak çalıştı. 2008 yılından itibaren Philips Tüketici Ürünleri Genel Müdürü olarak hizmet verdikten sonra 2010 yılında Singapur’da Philips Gelişen Pazarlar, Pazarlama ve Strateji Başkanı görevine atanan Fidancı, bu rolünde Çin’den Brezilya’ya kadar gelişen pazarların stratejik planlarının oluşturulmasında önemli bir rol oynadı.

Özlem Fidancı, 2011 yılında Philips Tüketici Ürünleri Ortadoğu, Türkiye ve Afrika (META) Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak atandı. Şubat 2015 tarihinden bu yana Philips Sağlık Sistemleri Ortadoğu ve Türkiye Başkanlığı görevini sürdüren Fidancı, sağlık hizmetleri çözümlerinin yaygınlaştırılması, dijital sağlık uygulamaları ve toplumların sağlık hizmetlerine erişiminin artırılmasına yönelik birçok başarılı projeye imza attı. Özlem Fidancı yeni görevinde 16 ülkeden sorumlu olacak.