Pisano, Uğur Özmen’i ekibine kattı

Pisano, müşteri deneyimi konusunda müşterilerine profesyonel danışmanlık hizmeti de verebilmek adına, sektörün duayen ismi Uğur Özmen ile anlaştı.

Şirketlerin temas noktalarından aldığı veriyi, müşteri memnuniyeti hedefiyle anlamlandıran Pisano, sadece bir geri bildirim aracı değil, müşteri deneyimini baştan sona okuyabilecek kapasitede bir yazılım şirketi olarak hizmet skalasını genişletiyor.

Bu yol hartası ışığında, “En Etkili 10 Türk Pazarlama Yazarı” arasında gösterilen ve müşteri deneyimi alanında danışmanlık yapan Akademisyen Uğur Özmen’i Kıdemli Müşteri Deneyimi Ortağı olarak ekibine kattı.

1981 yılında ODTÜ İşletme bölümünden mezun olan Uğur Özmen, Price Waterhouse Consultancy’de iş hayatına başladı. Çalışma hayatını sürdürürken MBA ve ardından “Finansal Hizmetlerin Pazarlanması” konusunda Doktora derecelerini aldı. Bireysel bankacılık alanında birçok proje yöneten Özmen, Fortisbank’ta Perakende Bankacılık Ürün Geliştirme Yönetici Direktörü olarak görevler üstlendi. Dijital Dönüşüm Derneği’nin Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olan Özmen, halen CRM, sadakat yönetimi, sosyal CRM, dijital dönüşüm konularında danışmalık yapmayı sürdürüyor.

Özmen aynı zamanda, 1998 ve 1999’da, Marmara Üniversitesi Executive Development Program (EDP)’da “Marketing Management” dersi vermiş ve öğrenci değerlendirmesine göre EDP’nin en iyi 2. eğitimcisi seçilmiştir.