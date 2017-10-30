Qualcomm Türkiye Genel Müdürü Gökhan Güleç oldu

İşlemci üreticisi Qualcomm’un Türkiye ofisine Genel Müdür olarak Gökhan Güleç atandı. Güleç Nokia, Turkcell ve Motorola gibi şirketlerde geçirdiği yıllardan edindiği deneyim ile Qualcomm’un Türkiye operasyonlarını yönetecek.





Gökhan Güleç kimdir?

1996 yılında University of Toulouse III Elektronik mezun olan Gökhan Güleç, University of Rennes I’de Bilgisayar Bilimleri ve Telekomünikasyon bölümlerinden çift yüksek lisans derecesi aldı. Profesyonel kariyerine 1999 yılında Motorola’nın Swindon’da bulunan ofisinde Araştırma Mühendisi olarak başlayan Güleç, 2001 yılında Yazılım Tasarım Mühendisi olarak göreve başladığı Nokia’da 2012 yılına kadar çeşitli departmanlarında üst düzey yönetici olarak çalıştı.

Symbian işletim sisteminin pazarlama stratejilerinden Nokia’nın yeni pazarlara girişindeki yol haritasına birçok konuda önemli görevler alan Güleç, Nokia’daki Symbian Teknoloji Pazarlama Direktörlüğü görevini 2012 yılına kadar sürdürdü. 2012-2017 arasında ise Turkcell’in akıllı cihazlar, IoT, SaaS ve dijital öğrenme çözümleri stratejilerine Kıdemli Direktör olarak yön veren Gökhan kariyerine Qualcomm Türkiye Genel Müdürü olarak devam edecek.