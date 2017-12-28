Qualcomm’un yeni başkanı belli oldu

Qualcomm Incorporated bugün Başkan Yardımcısı görevindeki Cristiano R. Amon’un 4 Ocak 2018’den itibaren geçerli olmak üzere Başkanlığa terfi edildiğini açıkladı.

Amon, yeni görevinde Qualcomm’un temel işlerinin yanı sıra yeni iş fırsatlarının da büyümesini sağlayacak anahtar stratejilerini kuracak. Amon ayrıca, Qualcomm Incorporated Başkanı Steve Mollenkopf’a raporlama yaparak, QCT tarafında da liderliğine devam edecek.

Qualcomm Incorporated’ın Başkanı Steve Mollenkopf, kararla ilgili “Cristiano’nun sektör, mühendislik ve işletme becerilerinin eşsiz birleşimi ve deneyimi onu bu pozisyon için doğru kişi yapmaktadır. Bu sayede hem 5G öncülüğünde hem de mobil, Nesnelerin İnterneti, otomotiv, sınır bilişim (edge computing), networking alanlarında Qualcomm’un lider konumunun ve teknolojilerinin daha da ileriye taşınacağına inanıyorum” dedi.

Amon görevi sırasında Qualcomm’u endüstri lideri olarak konumladı, Çin’de yonga seti stratejisini ve faaliyetini başarıyla oluşturarak yan pazarlarda büyüme sağladı ve şirketin uzun vadede başarılı olabilmesi için şart olan derin ve stratejik müşteri ilişkileri geliştirdi. QCT’nin yol haritasını 2008’den beri Amon çiziyor ve Qualcomm’un yanı sıra sektör de benzersiz bir büyüme ve inovasyon devri yaşıyor.