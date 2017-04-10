SAP Türkiye’de yönetim değişikliği!

Kurumsal uygulama yazılımları sağlayıcısı SAP’nin Türkiye ofisi Genel Müdürlüğü’nü 2012 tarihinden beri başarıyla yürüten Zeynep Keskin, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan SAP EMEA bölgesinde yeni bir göreve atandı.

SAP Türkiye Genel Müdürlüğü görevine ise vekaleten SAP Türkiye Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) Uğur Candan atandı.

1 Haziran 2012 tarihinden beri SAP Türkiye Genel Müdürlüğü’nü yürütmekte olan Zeynep Keskin, global bir atama ile SAP’nin son dönemde hızlı büyüyen alanlarından biri olan Satış, Pazarlama ve E-ticaret çözümlerini kapsayan Customer Engagement and Commerce (CEC) İş Kolu’nun EMEA Bölgesi Yöneticiliğini üstlendi. Keskin, son beş yıldır yürüttüğü genel müdürlüğü süresince SAP’nin Türkiye pazarına yaptığı katkıları artırmanın yanı sıra alanında öncü projelere imza attı.

SAP Türkiye’de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO, Chief Operating Officer) olarak görev yapan; tüm fonksiyonların verimliliğinden ve yönetiminden sorumlu olan Uğur Candan, SAP Türkiye Genel Müdürlüğü görevine getirildi. SAP Türkiye’nin kuruluşunda rol oynayan yöneticilerden biri olan Uğur Candan; COO ünvanından önce, Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli kademelerde görev yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Makine ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olan Candan, İngiltere’de Nottingham Üniversitesi’nde üretim sistemleri konusunda yüksek lisans yaptı.

SAP’deki 15 yılı aşkın deneyimi ve ileri teknolojiler alanındaki fikir lideri konumu ile Uğur Candan, SAP Türkiye’nin ulaştığı başarıyı daha da ileriye taşıyacak. 6 Nisan 2017 tarihi itibarıyla göreve başlayan Uğur Candan liderliğinde SAP Türkiye, dijital dönüşüm sürecinde iş dünyasına sunduğu yenilikçi çözüm ve teknolojiler ile şirketlerin verimliliklerini artırarak, büyüme hedeflerine ulaşmalarında en yakın iş ortağı olarak yer almaya devam edecek.