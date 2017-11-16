SAP’den yeni atama

SAP Türkiye’nin yeni Finans Direktörü (CFO) görevine Burcu Batı atandı. Batı, SAP Türkiye’nin finans stratejisi ve büyüme hedeflerinde önemli bir rol üstlenecek.

Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP, Türkiye ofisinin finansal operasyonlarının yönetimini Burcu Batı’ya emanet etti. 16 yıldan uzun bir süredir finans yönetiminde elde ettiği bilgi ve birikimle Batı; maliyet yönetimi, nakit ve risk yönetimi gibi stratejik alanlara odaklanarak SAP Türkiye’nin uzun vadeli büyüme ve karlılık hedeflerine ulaşması için çalışmalar yürütecek.

2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Burcu Batı, kariyerine PricewaterhouseCoopers (PwC) Türkiye organizasyonunda finansal denetçi olarak başladı. 2004 yılında telekom sektörüne adım atan Batı, Turkcell Grup ve Vodafone Grup bünyesinde toplam 12 sene çalışarak çeşitli finansal yöneticilik görevleri üstlendi. 2011-2013 yılları arasında Londra’da Vodafone Group Plc’de yöneticilik yaptıktan sonra 2013’te Vodafone Türkiye’ye, Kurumsal ve Sabit Hat Kategorisi’nden Sorumlu Finans Direktörü olarak dönüş yaptı. Ardından Turkcell Grup’a, Grup Şirketlerinden Sorumlu Finans Direktörü olarak katılan Burcu Batı, 2014 yılında Turkcell Superonline Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. Batı’nın SAP Türkiye’ye katılmadan önceki son görevi ise Sahibinden.com’da Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı idi.