SAS Türkiye’de Ali Yazgan’a bölgesel görev

SAS Türkiye’de Ali Yazgan’a bölgesel görev
, 11 Temmuz 2017

11 yıldır SAS Türkiye bünyesinde görev alan ve son olarak Danışmanlık ve Teknik Satış biriminin başında olan Ali Yazgan, Temmuz ayı itibarıyla Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa bölgesinden sorumlu Profesyonel Hizmetler Direktörü olarak atandı.


 SAS’ın Türkiye ekibinde 11 yıldır çeşitli danışmanlık, iş geliştirme ve yönetim görevleri üstlenen, Ali Yazgan, Temmuz ayı itibarıyla Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa bölgesinden sorumlu Profesyonel Hizmetler Direktörü olarak atandı. Yazgan son olarak Türkiye ofisinin Danışmanlık ve Teknik Satış biriminin başındaydı ve sektördeki birçok önemli iş analitiği girişiminin gerçekleştirilmesinde öncülük etmişti.

Ali Yazgan kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Ali Yazgan, ABD Johns Hopkins Üniversitesi’nde Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisansını tamamladı. Kariyerine ABD’de, araştırma görevlisi olarak Center for Speech and Language Processing bünyesinde ve AT&T Research Labs’de başladı. Daha sonra Türkiye’ye dönerek SAS bünyesine katılan Yazgan, evli ve bir oğlu var.

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Kategoriler Kariyer
Tags: Ali Yazgan, SAS, SAS Türkiye

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