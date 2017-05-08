SAS Türkiye’de atamalar yapıldı

SAS Türkiye’de atamalar yapıldı
, 8 Mayıs 2017

SAS Türkiye Genel Müdürü olan Hakan Erdemli’nin Batı Yakası Otomobil Endüstrisi satışlarını yönetmek üzere SAS Amerika’ya atanmasından sonra Berna Helva SAS Türkiye operasyonuna liderlik etmek üzere Genel Müdür Vekili olarak atandı.

SAS Türkiye’den yapılan açıklamada, 2013’ten bugüne SAS Türkiye Genel Müdürü olan Hakan Erdemli’nin atamasını takiben, SAS Türkiye operasyonuna liderlik etmek üzere Berna Helva’nın Genel Müdür Vekili olarak atandığı belirtildi.

15 yılı aşkın süredir Teknoloji alanında gerek tedarikçi, gerekse müşteri  tarafında çeşitli üst düzey yöneticilik görevleri yapmış olan Berna Helva, Temmuz 2016’da SAS Türkiye ailesine katılmadan önce Nokia Networks İsveç Ofisi’nde Satış Direktörü olarak görev almıştı. Helva, önümüzdeki dönemde SAS’ın Türkiye’deki istikrarlı büyümesine liderlik ediyor olacak.

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Kategoriler Kariyer
Tags: Berna Helva, Hakan Erdemli, SAS Türkiye

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