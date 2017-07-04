SAS’ta Nurcan Bıçakçı Arcan’a yeni görev

SAS Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Pazarlama Müdürlüğü görevini yürüten Nurcan Bıçakçı Arcan, 2017 Temmuz ayı itibariyle SAS Orta Doğu, Türkiye ve Doğu Avrupa Bölgesi Pazarlama Direktörü olarak atandı.



SAS’ın Türkiye ekibinde 2014-2015 yılları arasında pazarlama müdürü olarak görev alan Nurcan Bıçakçı Arcan, 2015’ten bu yana şirketin Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’deki pazarlama faaliyetlerini yönetiyordu. Nurcan Bıçakçı Arcan, 2017 Temmuz ayı itibariyle SAS Orta Doğu, Türkiye ve Doğu Avrupa Bölgesi’nin Pazarlama Direktörlüğü görevine getirildi.

Pricewaterhouse Coopers’ta iş hayatına başlayan Arcan, daha sonra Turkcell ve Türk Telekom Grubu’nda çeşitli kademelerde pazarlama ve iş geliştirme görevlerinde bulundu. Bilişim sektöründe pazarlama alanında 15 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Arcan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Oxford Brookes Üniversitesi’ndeki Executive MBA programını başarıyla tamamladı.