Schneider Electric’te önemli atama

Filiz Gökler, Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve İran Enerji İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Schneider Electric’te 1998 yılından bu yana çeşitli görevleri başarı ile sürdüren Filiz Gökler, Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve İran Enerji İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı olarak yeni görevine atandı.

1998 yılında Schneider Electric’e katılan ve son olarak şirketin Türkiye ve Orta Doğu Bilgi Teknolojileri İş Birimi Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Filiz Gökler, 3 Nisan 2017 tarihi itibariyle Schneider Electric Türkiye, Orta Asya, İran Enerji İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı olarak kurumdaki çalışmalarına devam ediyor.

Filiz Gökler kimdir?

Filiz Gökler, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 1992 yılında mezun oldu. 1995 yılında aynı üniversiteden İşletme Yüksek Lisans derecesi de alan Gökler, kariyerine 1994 yılında başladı. 1998 yılından bu yana Schneider Electric’te görev alan Gökler, kurumun satış, pazarlama, servis ve endüstriyel bina departmanlarında başarılı çalışmalara imza attı. 2012 yılından itibaren Schneider Electric’in Bilgi Teknolojileri İş Birimi’nde yönetici olarak görev alan Gökler, 2016 yılı itibariyle aynı iş biriminde Türkiye ve Orta Doğu Bölgesinde Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstleniyordu.