Setur’da Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü’ne atama

Setur’da Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü’ne atama
, 28 Temmuz 2017

KoçSistem’de Uygulama Yönetim Hizmetleri ve ERP gruplarını yöneten Alphan Kimyonok 15 Haziran 2017 tarihinde Setur Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak atandı.

Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden mezun olan Kimyonok, Boğaziçi Üniversitesi’nde Sistem & Kontrol Mühendisliği üzerine yüksek lisans yaptı. Intertech’te yazılım mühendisi olarak başladığı iş hayatına Koç Holding’te, Koç Topluluğu yazılım projelerinden sorumlu Grup Yöneticisi olarak devam etti.

Son olarak KoçSistem’de Uygulama Yönetim Hizmetleri ve ERP gruplarını yöneten Alphan Kimyonok 15 Haziran 2017 tarihinde Setur Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak atandı.

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Kategoriler Kariyer
Tags: Bilgi Teknolojileri Müdürü, Setur

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