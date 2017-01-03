Sony Avrupa Medya Çözümleri’ne yeni başkan

Sony Profesyonel Çözümler Avrupa temel çözümler ve hizmetlerin büyümesini hızlandırmak için Medya Çözümleri başkanlığına Richard Scott’ı atadığını duyurdu.

Scott, daha önce bu görevde bulunan Sony Profesyonel Çözümler Avrupa Başkan Yardımcısı Adam Fry’ın yönettiği liderlik ekibine katıldı. Richard Scott, Yayın, Prodüksiyon, Medya Dağıtımı, BT ve Güvenlik firmalarında 25 yılı aşkın sürede edindiği satış, pazarlama ve hizmet deneyimine sahip.

Bu stratejik atama, Sony’nin hem yayın donanımıyla hem de çeşitli ürünler ve hizmetler aracılığıyla sunduğu çözümlerle tanınan bir firmaya dönüşme sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Scott, yöneteceği iş birimiyle medya şirketlerine çözüm stratejileri sunacak ve Sony’nin bugünkü ve gelecek müşteri ihtiyaçlarına cevap veren piyasa lideri portföyünü geliştirmeye devam etmesini sağlayacak.

Üst düzey yönetim seviyesinde güçlü müşteri ilişkilerine sahip Richard Scott’ın, hizmet ve özellikle son dönemde Irdeto’da olmak üzere BT tabanlı platformlarda ciddi bir uzmanlığı bulunuyor. Scott’ın bu göreve atanması, Sony’nin hizmetler ve çözümler sunma gücüne büyük bir destek sağlayacak. Satış ve pazarlama bölümlerindeki denetim deneyimiyle birlikte, karmaşık piyasa erişim yolları, geniş ürün ve hizmet portföyü sayesinde Scott, Sony’nin gelecekteki müşterilerinin yönetiminde genel sorumluluk üstlenecek.