Sony Eurasia Genel Müdürlüğü’ne yeni atama

1 Nisan 2017 itibarıyla Sony Eurasia Genel Müdürlüğü görevine Tatsuo Takahashi atandı.

1 Nisan 2017 itibarıyla Sony Eurasia Genel Müdürlüğü görevine Tatsuo Takahashi atandı. Tatsuo Takahashi’nin Sony kariyeri 1987 yılında başladı. Avustralya, Panama, Miami, Singapur ve Tokyo gibi birçok bölgedeki görevlerini tamamladıktan sonra Takahashi, 2014’te Sony Ukrayna’nın Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

Tatsuo Takahashi ile Sony Ukrayna, sağlam bir operasyonel yapıya kavuştu; satış ve pazarlama faaliyetlerini geliştirdi. Tatsuo Takahashi, Sony Eurasia Genel Müdürlüğü görevini 2014 yılından beri Sony Eurasia Genel Müdürü olarak yürüten Kazuteru Makiyama’dan devraldı.