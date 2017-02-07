Süha Özarar, WittyCommerce’te genel müdür yardımcısı oldu

E-ticaret dünyasının önemli şirketlerinden WittyCommerce, satış ve pazarlama alanındaki tüm faaliyetleri için Süha Özarar’ı görevlendirdi. Yeni bir yapılanmak için giren şirket Süha Özarar’ı genel müdürü yardımcısı olarak atadı.

WittyCommerce, Süha Özarar’ı genel müdür yardımcısı olarak atadı. Özarar şubat ayı itibarıyla şirketin tüm satış ve pazarlama faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlendi. Şirketin yurtdışı açılımında da aktif rol alacak olan Özarar, kanal yapısı ve yeni iş ortaklıklarından da sorumlu olacak.

WittyCommerce, müşterilerine Tier 1 platformlarına entegrasyon ve büyük veri araçları sunmanın yanında aynı zamanda onlar için en doğru ticaret stratejilerini belirleyerek yönetmeleri konusunda da destek sunuyor.

Şirket olarak her ne kadar çok büyük çaplı projelere imza atmış olsalar da bir servis firması için henüz genç sayılabilecek bir yaşa sahip olduklarını kaydeden WittyCommerce Genel Müdür Yardımcısı Süha Özarar, “Bu süreçte rekabet ettiğimiz pazarda hem müşterilerimizle hem de aslında rakiplerimizle iyi ve düzenli ilişkiler içerisinde kalarak büyümeyi her geçen dönem artırarak ama kontrol ederek ilerliyoruz. Pazar oldukça büyük ve birçok farklı noktasında özelleşmiş ya da küresel seviyede kendini ispatlamış çoğunlukla yurtdışı merkezli birçok çözüm sağlayıcı ile paylaşıyoruz. Pazar payımızı çözümlerimizi yapısal olarak genel ama müşterilerimiz için özelleştirdikçe artırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.