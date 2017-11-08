TİDER’e yeni genel müdür atandı

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER), Ezgi Özkök’ü genel müdür görevliğine atadı. Özkök, TİDER modelini Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar ulaştırmayı planlıyor.

Lisans eğitimini ODTÜ Endüstri Mühendisliği’nde tamamlayan Ezgi Özkök, Harvard Üniversitesi’nde İşletme Master Programını ve Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşların Yönetimi Profesyonel Sertifika Programı’nı tamamladı.

ODTÜ Endüstri Mühendisliği’nde eğitimi devam ederken, gerçek arzusunun sosyal etki yaratmak olduğunu keşfeden Özkök, mezuniyetinin ardından Young Guru Academy’de Genel Sekreter olarak çalıştı ve Özyeğin Üniversitesi’nde 2 dönem sosyal girişimcilik dersi verdi. Ardından İz Çocuk Gelişim Merkezi’nde Operasyon Uzmanı, Özyeğin Vakfı’nda Kırsal Kalkınma ve Programlar Uzmanı olarak çalıştı.

Amerika’daki yüksek lisans eğitiminin ardından Meksika’da faaliyet gösteren Human Connections isimli sosyal girişimde çalıştı ve Meksika’da yaşadı. Ezgi Özkök, Temel İhtiyaç Derneği’nin Genel Müdürü olarak 2017’de Türkiye’ye döndü.

“Yeni projelerimizle Türkiye’nin en ücra köşelerine ulaşacağız”

TİDER Genel Müdürü Ezgi Özkök, TİDER’in bugüne dek önemli projelere imza attığını, İstanbul Maltepe’deki ilk Destek Market aracılığı ile 4868 aileye 1.261.137 TL tutarında ücretsiz alışveriş imkanı sağlanırken, 60 kişiye de istihdam sağlandığını hatırlatarak, “Yeni projelerimiz ile Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

TİDER’in daha fazla kişiye dokunacağı, İstanbul dışındaki illere de uzanacağı yeni bir dönemi başlattıklarını vurgulayan Ezgi Özkök, bu projelerinin kapsamını, “Yeni projelerimiz ile TİDER’in mevcut çalışmalarının kapasitesini ve dokunduğu kişi sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, Bağcılar’daki Destek Market ile bugüne dek ulaştığımız kişi sayısını artıracağız. Ayrıca yazılımını yaptığımız Destek Bulutu platformu ile daha fazla firmayı gıda bankaları ile buluşturacağız. Bu dönemde, İstanbul’da edindiğimiz bilgi birikimini ülke geneline yayarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki gıda bankalarına bile özgün modelimizi götüreceğiz.” sözleri ile dile getirdi.

“12 Kasım’da herkesi TİDER için koşmaya çağırıyoruz”

Geçtiğimiz yıl İstanbul Maratonu’nda TİDER’i destekleyen firmalara ve TİDER için koşan tüm gönüllülerine teşekkürlerini sunan Ezgi Özkök, “Bu yıl daha fazla firmanın desteğini almak, daha çok kişinin TİDER için koşmasını sağlamak istiyoruz. Geçen yılki hedefimizi iki katına çıkarıyoruz. 39. Vodafone İstanbul Maratonu’nda Halk Koşusu başvuruları 30 Ekim’de başlıyor. 12 Kasım’da TİDER için iyilik peşinde koşun” çağrısını yaptı.