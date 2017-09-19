TmaxSoft’un yeni CTO’su John Yun oldu

TmaxSoft’un yeni CTO’su John Yun, ürün yönetimi, teknolojik zeka ve inovasyon dâhil olmak üzere küresel kalkınma süreçlerine öncülük edecek.

Bulut bilişim, altyapı ve modernizasyon çözümleriyle sektörde yüksek performans ve maliyet avantajı sunan Güney Koreli yazılım devi TmaxSoft’un yeni Global CTO’su John Yun oldu. Yeni görevinde Yun, şirketin hem küresel teknoloji gündemine hem de büyümesine rehberlik edecek.

TmaxSoft’un Kurucusu Dr. Daeyeon Park, John Yun’un yeni CTO olarak aralarına katılmasına ilişkin şunları söyledi, “John’un uzun teknoloji ve iş geliştirme geçmişinde edinmiş olduğu uzmanlığını TmaxSoft ile bir araya getirecek olmasından heyecan duyuyoruz. Tecrübesi şüphesiz, veri yapılarını modernize eden dünyadaki tüm kuruluşların karşılaştıkları benzersiz zorluklara karşı rehberlik edecektir.”

TmaxSoft Başkanı ve CEO’su Joshua Yulish de, “John’un ilk işi, TmaxSoft ürünlerini destekleyen kuruluşlara, küresel teknik bir organizasyon içerisinde liderlik etmek olacak. Bu yeni rolüyle birlikte kendisine oldukça fazla sorumluluk yüklenecek ancak biz başarılı olacağına inanıyoruz” dedi.

Yun, TmaxSoft’a katılmadan önce LG Electronics’te B2B İş Geliştirme Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Yun’un prestijli kariyerinde, Accenture, Oracle ve PeopleSoft gibi pek çok tanınmış teknoloji şirketi yer alırken, bu süre zarfında sanal gerçeklikten bulut hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede teknik yetkinlikler elde etti.

Berkley Kaliforniya Üniversitesi’nde Bilgisayar Bilimleri ile Uygulamalı Matematik alanında lisans eğitimini tamamlayan Yun, Boston Üniversitesi’nde de İşletme ve Proje Yönetimi alanında master yaptı.