Turkcell’e yeni kurumsal iletişim direktörü

Turkcell’e yeni kurumsal iletişim direktörü
, 7 Ağustos 2017

Turkcell’in Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Neşet Dereli getirildi. Boğaziçi Üniversitesi’nde reklamcılık alanında dersler veren Dereli, yeni görevine başladı.

Neşet Dereli kimdir?

1973 Ankara doğumlu Neşet Dereli, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Türkiye’nin önde gelen reklam ajanslarında 15 yıla yakın bir süre reklam yazarlığı ve yaratıcı yönetmenlik görevlerinde bulundu. 2011-2013 yılları arasında, Marka ve Dijital Reklam Müdürü olarak Türk Hava Yolları’nın global marka iletişim stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağladı.

2013-2016 yılları arasında yine Türk Hava Yolları’nda İnteraktif Pazarlama İletişimi Müdürü olarak görev aldı. 2016 yılında Kurumsal İletişim Daire Başkanı olarak Halkbank’ın Halkla İlişkiler, Sponsorluk, Reklam ve Dijital İletişim departmanlarının yöneticisi oldu. 2004 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi’nde reklamcılık alanında dersler veren Neşet Dereli, evli ve bir çocuk babasıdır.

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Kategoriler Kariyer
Tags: kurumsa iletişim direktörü, Neşet Dereli, turkcell

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