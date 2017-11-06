Vodafone Türkiye üst yönetiminde atama

Vodafone Türkiye üst yönetiminde atama
, 6 Kasım 2017

Vodafone Türkiye Müşteri Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Emre Ergun getirildi.


 Vodafone Türkiye’nin “müşteri odaklı dijital telekom operatörü” olma hedefi doğrultusunda oluşturulan Müşteri Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna 30 Ekim 2017 tarihi itibariyle Emre Ergun getirildi. Ergun, Vodafone Türkiye’de Müşteri Operasyonları, Dijital Kanallar ve Satış, Dijital Ürün Yönetimi, Dijital Deneyim ve Omni Kanal Yönetimi alanlarının sorumluluğunu üstlenecek.

Emre Ergun Kimdir?
Son olarak TEB’de Pazarlama Ödeme Sistemleri ve Müşteri Etkileşim Merkezi Grup Direktörü olarak görev yapan Emre Ergun, bundan önce Fibabanka’da Perakende Bankacılık ve Dağıtım Kanallarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı ve bu kapsamda bankanın Dijital ve Çoklu Kanal Stratejisini yürüttü. Öncesinde ise Credit Europe Bank bünyesinde sırasıyla Ukrayna ve Romanya’da Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Ergun; Finansbank ve Citibank bünyesinde de Doğrudan Satış, Şube Satış, Tele-Marketing ve Çağrı Merkezi, Tüketici Finansmanı, Ürün Pazarlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Pazar Araştırmaları alanlarında da çeşitli görevler üstlendi.
Ergun, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu, Marmara Üniversitesi’nde Bankacılık alanında yüksek lisans yaptı.

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Kategoriler Kariyer
Tags: atama, Emre Ergun, vodafone, Vodafone Türkiye

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