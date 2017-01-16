Xerox PARC’ın yeni CEO’su Tolga Kurtoğlu oldu

Günlük yaşamımızda kullandığımız birçok teknolojinin ilk bulunduğu yer olan A.B.D Palo Alto’daki efsane AR-GE Laboratuvarı Xerox PARC’ın CEO’luğu görevine Türk bilim insanı Dr. Tolga Kurtoğlu getirildi.

Xerox’un ünlü AR-GE merkezi Xerox PARC’ın yeni CEO’su Dr. Tolga Kurtoğlu oldu. 2010 yılından bugüne Xerox PARC’da görev yapan Dr.Tolga Kurtoğlu 2006 ile 2010 yılları arasında Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’da Araştırmacı Bilim İnsanı olarak çalıştı. Dr. Tolga Kurtoğlu Xerox PARC’a CEO olarak atanmadan önce Xerox PARC Başkan Yardımcısı ve Sistem Bilimleri Laboratuvarı Direktörü olarak görev yapıyordu.

Dr.Tolga Kurtoğlu, Xerox PARC (Palo Alto Research Center) bünyesinde gerçekleştirilen yapay zeka, öğrenen makineler, analitik sistemler, geometrik muhakeme, modelleme, simülasyon ve siber fiziksel güvenlik alanlarındaki araştırma projelerini yürütüyordu. Dr.Tolga Kurtoğlu, ayrıca ürün ömrü yönetimi, enerji, taşımacılık, otomotiv, uzay ve savunma sektörlerinde faaliyet gösteren dünyanın lider şirketlerinin ihtiyaçları için özel teknolojiler geliştirilmesinden sorumluydu.

Xerox CTO’su ve PARC eski CEO’su Steve Hoover konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Tolga Kurtoğlu ile çalışmak benim için büyük bir zevkti. Tolga Kurtoğlu, Xerox PARC gibi benzersiz bir şirketi yönetebilmek için gerekli olan liderlik vasıflarına sahip bir kişi. Derin teknik uzmanlığı ile müşteri ihtiyaçlarına en uygun çözümleri geliştirirken, liderlik görevini de alçakgönüllülük ve yüksek bir özgüven ile yerine getiriyor. Sahip olduğu üstün özelliklerle Tolga Kurtoğlu’nun Xerox PARC bünyesinde daha nice önemli başarılara imza atacağına inanıyorum” dedi.

Bornova Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Tolga Kurtoğlu, A.B.D Carnegie Mellon Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Ardından A.B.D Teksas Üniversitesi Austin’de doktora eğitimini tamamladı.

Xerox PARC; geçmişte olduğu gibi günümüzde de sıra dışı teknolojik buluş duyuruları ile dünya teknoloji gündemini belirleyen birkaç merkezden biri olma özelliğini sürdürüyor. Xerox PARC’da son dönemde gerçekleştirilen önemli projeler arasında; sıvı alaşımdan çip basan baskı cihazı, soy yapıştır sensorlarla internetli nesnelerin uzaktan takibi ve görüntülenmesi projesi, kendi kendini imha edebilen elektronik çip ile veri güvenliği projesi, basılı elektronik etiket teknolojisi ile kutulu ürünlerin sahte üretim ve satışını engellenebilmesi, giyilebilir sağlık çipleri ile uzaktan hasta bakımı yapılabilmesi gibi teknolojiler bulunuyor.