Zyxel’de Özden Aliyagiç Uyar’a bölgesel görev

Zyxel Türkiye’de Marka ve Pazarlama Müdürü olarak çalışan Özden Aliyagiç Uyar, bu görevine ek olarak Ortadoğu bölgesinde de aynı sorumluluğu üstlenecek.



Uzun yıllar Zyxel Türkiye bünyesinde çalışan Özden Aliyagiç Uyar, Türkiye’deki başarılarının ardından Ortadoğu bölgesinin de sorumluluğunu üstlenerek Türkiye & Ortadoğu marka ve pazarlama müdürlüğü görevine atandı. 2013 yılından bu yana Zyxel Türkiye Marka ve Pazarlama Müdürü olan Uyar, Nisan 2017 tarihinden itibaren Ortadoğu bölgesinin de marka yönetimi ve pazarlama projelerinden sorumlu oldu.

Toplamda 10 yılan yakın bir süre Zyxel Türkiye’de görev yaptığını belirten Özden Aliyagiç Uyar, yeni görevi hakkında şunları söyledi:

“Türkiye’de Zyxel ekibinin bir parçası olmak gerçekten çok güzel. Ülkemizde hayata geçirdiğimiz başarılı projelerin ardından Zyxel genel merkezinden çeşitli tebrik ve ödüller alıyorduk. Bir Türk kadını olarak Pazar lideri uluslararası bir markanın Ortadoğu’daki bölgesel pazarlama faaliyetlerinden de sorumlu olmak mesuliyetimi daha da artırdı. Ekip arkadaşlarımızla birlikte yeni bölgemizde de fark yaratan; özel ve başarılı çalışmalara imza atacağız. Öte yandan Zyxel bu sene Türkiye’de 10. yılını kutluyor. Pazarda iddiamızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

Özden Aliyagiç Uyar kimdir?

Profesyonel kariyerine 2004 yılında Hızlı Sistem A.Ş.’de Kurumsal Marka İletişimi Asistanı olarak başlayan Özden Aliyagiç Uyar, sonrasında Vogel Burda Communications’ta yaklaşık üç yıl boyunca Halkla İlişkiler ve Reklam Uzmanı olarak görev aldı. 2007-2011 yılları arasında Zyxel Türkiye’de Halkla İlişkiler Müdürü olarak çalışan Uyar, 2012-2013 yıllarında ise Bircom’da pazarlama müdürü olarak görev yaptı. 2013 yılında Marka ve Pazarlama Müdürü olarak tekrar Zyxel’e dönen Uyar, eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde tamamladı ve 2017 yılında da Bahçeşehir Üniversitesi’nde Pazarlama Yönetimi/MBA alanında yüksek lisans yaptı. İyi derecede İngilizce bilen Özden Aliyagiç Uyar, evli ve bir çocuk annesi.