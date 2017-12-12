Zyxel Türkiye’de görev değişimi!

Zyxel ailesine 2009 yılında Ürün ve İş Geliştirme Müdürü olarak katılan Ömer Faruk Erünsal, Kurumsal Kanal Satış Bölümünün başına geçti.

Kariyerine 2009 yılında Zyxel Türkiye’de KOBİ Ürün ve İş Geliştirme Müdürü olarak başlayan Ömer Faruk Erünsal geçtiğimiz yıl Kurumsal Çözümler Kıdemli Ürün ve İş Geliştirme Müdürlüğü görevine atanmıştı. Yeni yapılanmanın ardından Erünsal, kurumsal Kanal Satış Bölümünün başına geçti. Ömer Faruk Erünsal, bu yeni görevinde Zyxel çözümlerini sahada uygulayan çözüm ortakları, premium çözüm ortakları ve yetkili iş ortaklarından sorumlu olacak.

Ömer Faruk Erünsal kimdir?

İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Erünsal, tezli yüksek lisans derecesini Bahçeşehir Üniversitesi Pazarlama Yönetimi alanında yaptı. Evli ve 1 çocuk babası olan Erünsal, futbol, tenis, boks ve yüzme sporları ile ilgileniyor. Hobileri arasında sanat fotoğrafçılığı da bulunan Erünsal, akvaryum tasarımı yapmayı ve farklı yemek kültürlerini tanımayı da seviyor. Ömer Faruk Erünsal iyi derecede İngilizce biliyor.