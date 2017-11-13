Zyxel Türkiye’de yeni atama

Zyxel Türkiye’de yeni atama
, 13 Kasım 2017

Zyxel, Türkiye genel müdürü olarak Tuğba Şişik’i göreve getirdi. Kanaldan Sorumlu Genel Müdür olarak atanan Şişik, Zyxel’in Türkiye’deki kanal operasyonunu yöneten ekibe liderlik edecek.

Zyxel Ailesi’ne katılmaktan gurur duyduğunu kaydeden Tuğba Şişik, “Zyxel ağ teknolojileri alanında dünyanın en inovatif markaları arasında yer alıyor. Faaliyet gösterdiği ülkelere özel strateji geliştirerek pazarın güçlü bir oyuncusu konumunda hizmet sunan Zyxel, değişen ihtiyaçlar ve gelişen teknolojiler ışığında ürün yelpazesini sürekli yeniliyor. Türkiye Ofisi olarak istikrarlı büyümemizi sürdürmek birincil hedefimiz. ” dedi.

Zyxel’in Türkiye’de iş ortakları olan Zypartnerlar ile oldukça dinamik bir ekosistemin içinde yer aldığını ifade eden Şişik, yeni görevinde, kanal yapısını güçlendirmeye yönelik hamleler yapacağını belirtti. Tuğba Şişik, “Yeni yapılanma sürecimizde Zypartner ağımızı güçlendirecek yeni stratejiler üzerine odaklanacağız. Son derece aktif ve sinerjisi yüksek bir yapısı bulunan kanalımızın ve iş ortaklarımızın katkıları ile 2018 yılına dair hedeflerimizi büyük tutuyoruz.” dedi.

 

Tuğba Şişik kimdir?

Marmara Üniversitesi Satış Yönetimi bölümü mezunu olan Tuğba Şişik, Metro Mümessillik ve Medyasoft’ta Satış ve Pazarlama Müdürlüğü, Bilkom’da Bölge Müdürü, Adobe Systems’te Bayi ve Distribütör Müdürü olarak görev yaptı. Şişik, Zyxel’e katılmadan önce son olarak Samsung bünyesinde Eğitim Satış Müdürü olarak başarılı birçok projeye imza attı. Satış yönetimi ve kanal yönetimi alanında 25 yılı aşkın iş tecrübesi bulunan Tuğba Şişik, iyi derece İngilizce biliyor. Şişik’in hobileri arasında amatör olarak Tiyatro oyunculuğu, çizgi film seslendirmesi, kişisel gelişim, satış yönetimi ve müşteri ile iletişim alanlarında seminer vermek ve öykü yazmak yer alıyor.

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Kategoriler Kariyer
Tags: atama, Tuğba Şişik, ZyXEL

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