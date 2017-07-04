Zyxel Türkiye’ye yeni transfer

Telekom sektöründe süreçler, müşteri ilişkileri ve satış yönetiminde 25 yıllık tecrübeye sahip olan Kenan Kesen, Zyxel Türkiye bünyesinde servis sağlayıcılar ve kurumsal müşterilerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak göreve başladı



Ağ teknolojileri üreticisi Zyxel, Türkiye ofisini transferlerle güçlendiriyor. Son bir kaç aydır insan kaynağı yatırımlarını hızlandıran firma son olarak sektörde 25 yılı geride bırakan başarılı bir ismi Zyxel Türkiye bünyesine dahil etti. Sektörün deneyimli ismi Kenan Kesen, Servis Sağlayıcılar ve Kurumsal Müşterilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Zyxel Türkiye ofisinde göreve başladı.

Kariyerine PTT’de İletim Planlama Mühendisi olarak başlayan ve sonrasında Türk Telekom’da da bu görevini sürdüren Kesen, lider telekom şirketleri arasında yer alan Alcatel-Lucent’ta Program Yöneticisi, İş Geliştirme Müdürü ve Grup Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Kesen, son olarak 160 ülkede 500’den fazla telekom operatörüne satış yapmakta olan Çin merkezli ZTE Telekom şirketinde Satış Direktörlüğü görevini yürüttü.

Zyxel’e katılmış olmaktan duyduğu heyecanı dile getiren Kesen, “Zyxel Türkiye bünyesinde görev almaktan çok mutlu ve aynı zamanda gururluyum. Bu görevimde, uzun yıllardır katma değerli özel projelere imza atan Zyxel’in mevcut başarısını sürdürme ve ülkemizdeki büyüme rakamlarına katkıda bulunmayı hedefliyorum. Ayrıca, Servis Sağlayıcılar ve Telekom sektöründen yeni fırsatları ve yeni ilişkileri de Zyxel’e kazandırmayı umuyorum.” şeklinde açıklama yaptı.

Kenan Kesen kimdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Kesen, yüksek lisans derecesini de ODTÜ’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanında yaptı. Evli ve iki kız çocuğu babası olan Kesen, klasik gitar çalıyor. Kesen’in hobileri arasında keman ve piyano çalan kızları ile konserlere gitmek yer alıyor. Telekom sektöründe 25 yılın üzerinde tecrübeye sahip olan Kenan Kesen, iyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor.