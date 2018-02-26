IT liderlerine kurumsal mobilite stratejilerinin geçmişini hatırlatıyoruz!

2008 yılında şirketler hücresel ağların yaygınlaşacağı, küresel radyo frekans (RF) teknolojisinin bir noktada buluşacağı ve artan mobil güvenlik tehditleriyle hücresel ağlara erişim problemlerinin ve daha düşük kalitede görüşmelerin gerçekleşeceği gibi öngörüler ortaya koyuyordu.

Biliyoruz ki, 2008 ve sonraki yıllarda popülaritesi fazlaca artan kelimelerden birisi “açık” idi. Açık ağlar, açık platformlar, açık cihazlar… O zamanlarda tüm bu kelimeler kurumsal alan dâhilinde erişilmesi oldukça güç ve IT departmanlarının ve çalışanların kullanımını destekleye yönelik uygun altyapılardan uzak kavramlar olarak değerlendiriliyordu.

Teknoloji analizi konusunda faaliyetler yürüten Current Analysis, araştırma konusunda çalışan Osterman Research ve inCode şirketlerinin kablosuz teknolojiler danışmanı Jorge Fuenzalida’nın o dönemlerde mobil teknolojilerin geleceğine dair serzenişlerini ve yaşanılan gelişmelerle ilgili detayları sizler için derledik.

ABD’deki sağlayıcıların açık erişim ağı konusunda yenilikler sunmasının en önemli nedeninin tüketicilere daha iyi hizmet vermek olduğu bilinse dahi kurumsal kullanıcıların da bu imkânlardan en iyi şekilde yararlandıkları bilinen bir gerçek.

Current Analysis’a göre; açık erişim ağı ile ilgili ilk teknolojik gelişmelerin yaşandığı dönemde kurumsal kullanıcıların yaşanılan gelişmelerin sonucu olarak sunulan yeniliklerle daha hızlı veri transferi ve daha fazla bant genişliği imkânlarına sahip olacağına dikkat çekmişti.

Nitekim açık erişim ağlarında yaşanılan gelişmeler farklı cihazlar aracılığıyla kurumsal altyapılara, interaktif veritabanlarına ve web tabanlı uygulamalara kablosuz olarak erişimi çok daha güvenilir bir noktaya taşıdı. AT&T’nin yeni nesil yüksek hızlı paket erişim (HSPA – High Speed Packet Access) altyapısını kullanıma sunması, Sprint’in XOHM WiMax ağını duyurması hem tüketiciler hem de kurumsal kullanıcılar için videonun çok daha yaygın şekilde kullanıldığı bir dünyayı beraberinde getirdi.

inCode’nin iletişim danışmanlığı başkan yardımcısı Fuenzalida ise, açık erişim ağı alanında ilk gelişmelerin yaşandığı süreçte hücresel veri ve yonga seti pazarında artacak rekabetin ilerleyen yıllarda mobil cihaz üreticileri ve kurumsal kullanıcılar ile sağlayıcılar arasında güçlü bağlantılar kurulmasını engelleyecek şekilde ilerleyeceğinin altını çizmişti.

Fuenzalida’nın o dönemlerde ortaya koyduğu bu öngörü sağlayıcıların kendilerini rakiplerinden ayırmak için yeni hizmetler ve yenilikçi teklifler sunması anlamına geliyordu. Örneğin, işletmeler ihtiyaçlarına en uygun sağlayıcı ve hizmetleri seçebilecek ve bazı durumlarda öncelikli erişim hakkına sahip olabilecekti. VoIP ve benzeri uygulamalar daha yüksek katmanlı hizmet planları sayesinde daha güvenilir fakat biraz daha maliyetli hale gelecekti. inCode’ye göre organizasyonların daha fazla nitelik veya daha fazla güvenlik seçenekleri arasında seçim yapabilmesi mümkün olabilecekti. O dönemde sadece bağlantı için ödenecek ücretlerden farklı olarak sağlayıcıların kullanıcılara sunulan paket ve ücret dâhilinde ekstra hizmetler sunabilmesi bekleniyordu.

Yenilikler uyumluluk sürecinin başlamasını sağladı

O dönemlerde HSPA, LTE (Long-term Evolutuion) ve WiMax gibi farklı kablosuz bağlantı teknolojileri arasında uyumsuzluğun görülmeyeceği söyleyen Fuenzalida, yaşanılan yeniliklerin “RF teknolojisinin global olarak uyumlaştırılması” sürecini başlatacağı öngörüsünde bulunmuştu.

Söz konusu yeniliklerin günümüz teknoloji evrimi içerisinde farklı evrelerde olduğunu söyleyebilmek mümkün. Bu anlamda HSPA teknolojisinin sonrasında hızlı bir şekilde yaygınlaşan LTE ve henüz genç bir teknoloji olan WiMax farklı bölgelerde farklı seviyedeki yaygınlıklarıyla ön plana çıkıyor.

Şu anda ticari anlamda yaygın bir şekilde kullanılan LTE, RF teknolojisinin global olarak uyumlu hale gelmesi konusunda önemli aşamaların kaydedildiği bir bağlantı teknolojisi olarak ön plana çıkıyor. Bu sayede cihaz üreticilerinin farklı RF teknolojilerine uyum zorunluluğu olmadan tek bir cihazı daha geniş alana sunabilmesi mümkün hale geldi.

Mobil cihaz yönetici ve güvenlik en önemli konu haline geldi

Hücresel ağların gerçek anlamda açık hale gelmesi sunulan ağ altyapısının sağlayıcı tarafından kilitli ve güvenilir durumda korunması CIO’lar ve IT departmanları için mobil cihaz yönetimi ve güvenli kullanım konularındaki kriterleri sağlanması zorlaştı.

Günümüzde IT yöneticileri güvenlik ve cihaz yönetimi çözümleri konusunda yaşanılan problemleri çalışmak için ağ ve diğer sağlayıcılar tarafından sunulan çözümlerle çalışmayı tercih edebiliyor. Şu anda organizasyonların önemli bir bölümü için mobil cihaz yönetimi hala en önemli konuların başında geliyor. Bu konuda hem ağ sağlayıcıları hem de diğer sağlayıcılar tarafından sunulan pek çok farklı çözüm yer alıyor. Günümüzde ağ sağlayıcıları tarafından sunulan güvenlik çözümleri rekabet avantajı sağlamak amacıyla kullanılabiliyor.

Mobil kurumsal uygulamalara artan talep doğal bir sonuç olarak ortaya çıktı

Geçmişte mobil e-posta altyapısı konusunda Microsoft ve RIM gibi pazarın önemli bir kısmını elinde bulunduran şirketler olmasına karşın günümüzde istemci ve uygulama altyapısının önemli ölçüde değiştiği şüphe götürmez bir gerçek.

Mobil teknoloji altyapısında önemli gelişmeler yaşanmasına karşın ERP ve CRM uygulamaları için ulaşılabilecek önemli bir potansiyel olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Farklı platformlar için aynı nitelikte uygulamalar geliştirilmesi ve geliştirilen uygulamalarda çok yönlülük, biyometrik doğrulama, konum bilgisinin kullanılması gibi yeniliklerin barındırılması önem taşıyor.

Yerel ve geniş alan ağların birleştirildiği özellikler sunulmaya başlandı

Her geçen gün daha fazla cihazın ve ağ sağlayıcısının VoWi-Fi veya VoFi gibi hücresel ve kablosuz ağların bir arada kullanıldığı altyapılar sunduğu dikkat çeken detayların başında geliyor.

Mobil cihazların kullanımı hem ofis içerisinde hem de sahada maliyet bakımından önemli tasarruf sunmasının yanında esneklik sağladığı şüphe götürmez bir gerçek. Günümüzde pek çok cihazın birden fazla bağlantı özelliğine sahip olması mobilite kavramında ulaşılan noktanın önemini ortaya koyuyor.

Daha fazla çalışan şirket tarafından tedarik edilen cihazları kullanmaya başladı

Sadece veri hızı ve erişim, güvenlik ve yönetim gibi detaylar kurumsal IT yöneticilerinin ilgi alanları arasında yer almıyor. Teknolojinin değişimi ile birlikte tek bir amaca yönelik özelleştirilmiş cihazlara olan ilginin arttığını göz ardı etmemek gerekiyor. Fakat tüm bunlar gerçekleşirken pil ömrü, herhangi bir problem olması durumunda servislere erişim probleminin altyapıyı çok daha ciddi şekilde etkileyecek olması ve güvenilirlik detayları üzerinde durmak önem taşıyor.

İş dünyasında her geçen gün daha fazla şirket, çalışanlarına onların ihtiyaçlarına ve beklentilerine yönelik cihaz sunuyor. Şirketler tarafından sağlanan cihazların kontrol edilebilme nitelikleri, özelleştirilebilir yazılım altyapısı iş ortamında mobil stratejilerle ilgili yaşanılan değişimi tetikleyen en önemli etkenler arasında yer alıyor.