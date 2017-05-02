Modem ve router arasındaki fark nedir?

Modemler ve router’lar en yaygın bilinen bilgisayar çevre birimlerinin ikisidir, ancak pek çok kişi her birinin işlevini tam olarak bilmiyor.

Bir internet servis sağlayıcısının geniş bant bağlantısına kaydolduğunuzda size bir modem ve router(yönlendirici) kombinasyonu sunduğunu görmüşsünüzdür. Hiç modem ve router arasındaki farkın ne olduğunu merak ettiniz mi? Farkı bilmek suretiyle, servis taleplerinize ve sorgularınıza yanıt vermek için genellikle fazla meşgul olan internet sağlayınızın yardımına ihtiyaç duymadan, özel indirimler sunan çeşitli online alışveriş sitelerinden kendi modeminizi ve router’ınızı satın alabilirsiniz.

Bir çok insanın aşağıdaki nedenlerden ötürü gördükleri cihazın bir router mu ya da modem mi olduğunu söylemesi zor:

* Neredeyse benzer boyutlara sahip

* Bunların ikisi de bilgisayarla bağlı

* Benzer girişleri ve fişleri var

* Bilgisayara bağlandıktan sonra yanıp sönen ışıkları var

* Her ikisi de internete bağlanmak için kullanılır

* Ve bazı insanlar modem ve router terimlerini birbirinin yerine kullanırlar.

Bir modem ve bir router arasındaki fark

Bir modem ve bir router, bilgisayarınız ve internetiniz için farklı görevler yerine getirir ve internet servis sağlayıcınız tarafından sağlananlardan birini kullanmaya karar verirseniz muhtemelen ev ya da ofis kullanımınız için ayrı ayrı satın almanız gerekecek.

Bir router neler yapar?

Router, internet bağlantınızı ev ya da ofisinizde bulunan çeşitli cihazlarla paylaşan bir cihazdır. Bir router, Wi-Fi özellikli cihazların ona bağlanabilmesi ve interneti kullanabilmesi için bir Wi-Fi şebekesi kuran, kablosuz sinyal gönderen bir cihazdır. Bir router birden fazla Etherner portuna sahip olabilir, böylece birden fazla cihazı doğrudan bir router’a bağlayabilirsiniz.

Bir router bir modeme bağlıdır ve modemden tek bir IP adresi alır. Diğer tüm cihazlar router’ınıza bağlanır ve onlara internet erişimi sağlar. Ancak bir modem olmadan bir router’a bağlanamazsınız. Router, internet sinyalini alan bir Ethernet kablosu üzerinden modeme bağlanır.

Bir modemin görevi

Modem, internet servis sağlayıcısı (ISS) ile iletişim kuran bir cihazdır. Kablo operatörü tarafından sağlanan altyapıya takılan bir kablolu modem veya telefon hatlarıyla bağlı bir DSL modem olmak üzere iki tür modem alabilirsiniz. İnternet servis sağlayıcınızla iletişim kurabilmeniz için doğru türden bir modele ihtiyacınız vardır.

Modeminizi internet servis sağlayıcısına başarıyla bağladıktan sonra, evinizdeki veya ofisinizdeki tüm cihazların Wi-Fi bağlantısı yoluyla internete bağlanabilmesi için router’a takmak için Ethernet kablosu kullanabilirsiniz. Bu nedenle, bir modem ve router, farklı işlevleri yerine getiren iki ayrı aygıttır. Bir router’ın çalışması için bir modeme ihtiyacı vardır. İnternet’i kullanan başka herhangi bir cihazınız yoksa her ikisine de sahip olmanız gerekmez; router olmadan yapabilirsiniz.

Tek bir aygıtta kombine bir modem ve router alabilir miyim?

Çoğu internet servis sağlayıcıları hem bir modem hem de bir router olan tek bir aygıt tedarik edebiliyor. Bu cihazlar hem görevini yerine getirebilecek hem de bir Wi-Fi bağlantısı kurabilecek şekilde tasarlanıyor. Ancak tüm şirketler bunu yapmayabilir ve yalnızca Wi-Fi için ayrı bir router satın alabilir ya da mevcut kombine cihazlardan edinebilirsiniz.

Sonuç

Başarılı bir Wi-Fi bağlantısı kurmanız gerekiyorsa hem bir modemin hem de router’ın olması önemlidir. İnternet sağlayıcılarına kaydolurken onların ayrı ayrı modem ve router sağladığını görebilirsiniz.