VPN nedir, en iyi VPN uygulamaları hangileri?

Bir VPN kullanmak, engellenmiş içeriğe erişmenize yardımcı olur ve web’de gizli kalmanızı korumaya yardımcı olur. Ücretli olduğu gibi ücretsiz olarak ta VPN hizmeti sunan bir çok uygulama var, ancak bunlardan hangileri kullanmaya değer?

VPN – Virtual Private Network, Türkçesi Sanal Özel Ağlar olarak çevrilebilen hizmet, en yalın anlamıyla internete başka bir IP adresi üzerinden bağlanmanızı sağlıyor. VPN yalnızca yasaklı sitelere girmenizi değil, aynı zamanda internet sağlayıcıları tarafından internet üzerindeki aktivitelerinizin takip edilmesine engel olarak daha güvenli bir internet erişiminize imkan tanıyor. VPN’ler PC üzerinden kullanılabildiği gibi Android ve iOS telefon ve tabletler ile de kullanılabiliyor. İnternette yasaklı sitelere girmenin en temiz yolu olarak görülen VPN, anı şekilde en güvenli yol olarak da öne çıkıyor. İşte en iyi VPN hizmetleri…

Tunnel Bear

TunnelBear, ayı maskotu bulunan sevimli bir uygulama. Tunnel Bear adı VPN’in, PC’den uzaktaki bir ağa ya da sunucuya internet yolu açılmasından geliyor. Tunnel Bear, sadece ücretli müşterilerine ABD’de, İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa ve Japonya’daki sunucularını kullandırıyor. Ücretsiz kullanımlar ise aylık 500MB ile sınırlı. Twitter üzerinden bu sınırın 1GB’a çıkarılması için talepte bulunabiliyorsunuz. Serviste indirme hızı saniyede 12Mb’i buluyor.

Spotflux Lite

Spotflux’un farklı çözümleri olmakla birlikte Spotflux Lite diğer çözümlerden biraz ayrılıyor. Tarayıcıya eklenti şeklinde kurulan Spotflux Lite, internette yaptığınız gezinmelerde yardımcı oluyor. Ancak eklenti şu anda sadece Google Chrome’a yüklenebiliyor. Spotflux’un sadece ABD’de sunucuları bulunuyor. Spotflux Lite’nin ölçülen indirme hızı yaklaşık saniyede 6.5Mb.

CyberGhost

CyberGhost’da ücretsiz kullanıcılar Premium kullanıcılar tarafından sübvanse ediliyor. CyberGhost, ayrıca, ücretsiz kullanıcıları belirli bir bant genişliği ile sınırlamıyor. Yine de insanları ücretsiz kullanımdan caydırmak için bazı uygulamaları var. Bunlardan birisi sisteme girdikten sonra üç saat sonra uygulamadan otomatik çıkarılmanız. Ancak anında tekrar giriş yapabiliyorsunuz.

Servisin 30’a yakın ülkede sunucusu bulunuyor. Servisin Android telefonlarda kullanımı için sitesinde de belirttiği üzere özel konfigürasyon gerekiyor.

Private Tunnel

Birçok VPN içinde gerçek anlamda ticari ürün olarak sunulanı Private Tunnel. Bu VPN’de aylık kullanım sınırı 100MB. Bir akıllı telefon için bile oldukça düşük olabilecek bu sınıra vardığınızda üye olmanız ve 50GB, 100GB ve 500GB düzeyler için sunulan ücret düzeylerinden birisini seçmeniz gerekiyor. Üye olmanız halinde bu üyeliği istediğiniz cihazda kullanabiliyorsunuz. VPN için sunucuları hali hazırda ABD, Kanada, İngiltere, Hollanda ve İsviçre’den seçebiliyorsunuz. Serviste ortalama indirme hızı saniye 10Mb düzeyinde.

Hotspot Shield

HotSpot Shield en iyi ücretsiz VPN uygulamalarından bir tanesi. Ancak ücretsiz olan versiyon reklam ile destekleniyor. Şirketin sunucuları İngiltere, Avusturalya ve Japonya’da olmasına rağmen kullanıcı ABD merkezli bir sunucuyu seçebiliyor. Serviste herhangi bir veri kullanma sınırı bulunmuyor. Hatta servise üye olmanıza bile gerek yok. Serviste ölçülen indirme hızı saniyede 6.5Mb.

Turbo VPN

Turbo VPN’in hızı tam olarak “turbo” değil, ancak Android’teki diğer VPN uygulamalarının tümü ile aynı çizgide. Ücretsiz bir VPN uygulaması için kötü olmayan yalnızca beş sunucu konumu var. Sinir bozucu reklamları onu daha uygun bir seçenek haline getiriyor.