Akıllı telefon bağımlılığınızı kıracak ve işinize geri dönmenizi sağlamaya yardımcı olacak 3 alternatif yolu gösteriyoruz.

Akıllı telefonlarımız kadar dikkatimizi çeken çok az şey var. Son yıllardaki araştırmacılar ortalama bir kullanıcının akıllı telefonuna günde 2617 kez dokunduğunu, yoğun bir kullanıcının ise 5000 kez dokunduğunu ve tıkladığını ortaya koyuyor. Bu aynı zamanda bir günde yaklaşık 3 ila 4 saatlik bir verimlilik kaybı anlamına geliyor.

Neyse ki, sizi kendinizden kurtarmanıza yardımcı olabilecek bir kaç araç bulunuyor. Akıllı telefon bağımlılığınızı bu üç uygulama ile tedavi edin!

OffTime

Akıllı telefon bağımlılığıyla ilgili sinsi şeylerden biri, sizi an’dan uzak tutuyor olmasıdır. OffTime telefon seçeneklerinizi uygun hale getirerek ve özel senaryolar kullanarak zorunluluğunuzu dizginlemeye çalışıyor.



Uygulama, işe odaklanmak, ailenizle zaman geçirmek ya da yalnız kalmak gibi durumlar için profiller oluşturmanıza ve her biri için ortadan kaldırmak istediğiniz dikkat dağıtıcılarınızı özelleştirmenize imkan sunuyor. Örneğin, belirli uygulamaları engellemek ya da yalnızca iş gününde telefon görüşmeleri ve kısa mesajlar almak gibi. Bu strateji, bağlantıyı tamamen kesmeden olası dikkat dağıtmaları azaltmanıza olanak tanır. OffTime ayrıca telefonuzunu ve uygulama kullanımını takip etmenize ve sizi daha iyi alışkanlıklar kazadırmaya motive edici analizler de sunuyor.

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(Android, iOS)

BreakFree

BreakFree, bilginin güç olduğu yönündeki inancı tam olarak ortaya koyuyor.

Uygulama, kullanım modellerini izliyor ve gerçek zamanlı olarak bir bağımlılık puanı veriyor. Ardından puanınızın ardındaki istatistikleri (en çok kullandığınız uygulamaları ve ne sıklıkla kullandığınız gibi) görüntüleyebilir ve puanınızı düşürme konusunda bilgiye dayalı kararlar alabilirsiniz. Size yardımcı olması için, çok uzun süre kullandığınızı uygulamaları ya da aşırı telefon görüşmesi yapmak gibi bağımlılık yapan davranış belirtilerini göstermeye başladığında nazik bir şekilde yavaşlatmanız gerektiğini hatırlatacaktır.

BreakFree, ayrıca interneti devredışı bırakma, otomatik metin cevapları gönderme ve en yoğun saatlere göre planlayabildiğiniz telefon görüşmelerini reddetme gibi bir çok telefon yönetim aracını da içeriyor.

(Android, iOS)

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Flipd

Daha nazik tedbirler telefonunuza olan bağımlılığı hafifletmiyorsa, aradığınız çözümü Flipd uygulaması sağlayabilir. Uygulama, biri daha kısıtlayıcı olmak üzere iki farklı mod sunuyor.

Birincisi “casual lock” (geçici kilit) modu. Telefonunuzdan uzak durmanıza ve belirli bir süre boyunca işinize odaklanmanızı sağlıyor. Bu işe yaramazsa, “full lock” (tam kilit) modu bulunuyor. Bu, tüm uygulamalarınızı kilitliyor ve önceden belirlediğiniz süre boyunca cihazı asla açmanıza izin vermiyor. Hatta telefonunuzu yeniden başlatmanız bile uygulamayı devre dışı bırakmıyor. Dolayısıyla bu mod çok yasaklayıcı olduğu için, en iflah olmaz bağımlılar için önerilir.

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(Android, iOS)