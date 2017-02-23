Akıllı telefonda daha iyi video çekmenin yolları

Akıllı telefonların kamera özellikleri her geçen gün biraz daha iyi gidiyor. Optik görüntü sabitleme, 4K veya gerçek ton…Ancak tüm bu özellikler iyi videolar çekmek için size yardım etse de işin sonunda her şey kullanıcı da bitiyor. Göstereceğimiz bazı basit tekniklerle çok daha iyi videolar çekmeniz mümkün. İşte yapmanız gerekenler…



Lensi temizleyerek başlayalım

İlk madde kuşkusuz temiz bir lense sahip olmak. Bunun için de telefonunuzun lensine zarar vermeden yumuşak bir kumaşla silmeniz gerekiyor.

Mikrofona dikkat!

Video çekerken seslerin de netliği de olmazsa olmazlardan. Bunun için mikrofonu kapatmamaya dikkat edin. Çektiğiniz o güzel video sadece bu yüzden güme gitmesini gerçekten istemezsiniz.

İki elde çalışsın

Tek elle video çekmeye kalkarsanız titreşimleri artırmış ve sonrasında ortaya kötü bir video çıkarmış olursunuz. Dolayısıyla çekim yaparken muhakkak cihazı iki elinizle birden tutun. Bu daha titreşimsiz ve daha net çekim yapmanızı sağlayacaktır.

Yatay daha uygun

Dikey video çekimleri yerine her zaman yatay çekimleri tercih etmelisiniz. Bu hem de geniş bir açı ile çekim yapmanızı hem de daha başarılı görüntü elde etmenize imkan sunar.

Işığa dikkat!

Karanlık bir alanda video çekmeye başlayıp sonrasında çok ışık alan bir yere geçiyorsanız bu geçişi yavaşça uygulayın ya da hiç yapmamanız daha güzel olur. Aksi halde video da bir beyaz dengesizliği yaşarsınız. Aynı durum tam tersinde de geçerli.

Zoom her zaman iyi değil!

Zoom yapmak ya da yakınlaştırmak her zaman iyi bir performans sunmaz. Dolayısıyla çekim yaparken zoom yapmak yerine eğer imkanınız varsa çektiğiniz şeye siz yaklaşın. Elbette bunu yaparken telefonu sabit tutmaya da özen gösterin.

Ani hareketten kaçının

Çekim sırasında ağır ile ortalama bir ritim belirleyin. Ani ve hızlı dönüşler yerine daha yavaşça hareket etmeniz videonun çekim güzelliğini bozmayacaktır.