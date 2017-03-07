Android tablete nasıl WhatsApp yüklenir? İşte çözümü

Android tablete nasıl WhatsApp yüklenir? İşte çözümü
, 7 Mart 2017

Hücresel ağ desteklemeyen bir Android tablete popüler mesajlaşma uygulamasını nasıl yükleyebileceğinizi anlatıyoruz. İşte Android bir tablete WhatsApp uygulamasını nasıl yükleyeceğinizin çözümü…

Ttabletinizden web.whatsapp.com adresine girerek karşınıza çıkan kodu, telefondaki WhatsApp’ın Menüsünde bulunan WhatsApp Web seçeneğine tarattığınızda, tabletinizdeki Chrome üzerinden WhatsApp kullanmaya başlayabilirsiniz.

WhatsApp apk dosyasını indirin

Yalnızca Wi-Fi destekleyen bir tablet ile Google Play’de WhatsApp’ı arıyorsanız, uygulama resmen desteklenmediği için arama sonuçlarından bir yanıt almanız mümkün olmayacaktır. Bunu aşmak için, Android cihazlara yüklediğimiz uygulamaların kurulum dosyası olan APK dosyasını elde etmeniz gerekiyor. Bilgisayar üzerinden WhatsApp’ın kendi sitesine girerek bu dosyayı indirebilir veya Google’a “WhatsApp APK” yazarak çok sayıda sonuca ulaşabilirsiniz.

Güvenlik ayarlarını atlatın

İndirdiğiniz APK dosyasını Android tabletinize yüklemeden önce, tabletin Ayarlar menüsüne girip güvenliği atlatmanız gerekiyor. Bunun için de Ayarlar>Güvenlik>Cihaz Yönetimi altındaki “Bilinmeyen kaynaklar” seçeneğini onaylayın. WhatsApp’ı yükledikten sonra bu onayı geri almak, cihazınızın güvende kalması için faydalı olacaktır.

 

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Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

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