Android işletim sistemli telefonların hafızasını artırmak için neler yapılması gerektiğiniz anlatıyoruz. İşte Android telefonunuzun hafızasını artırmak için yapmanız gerekenler.

Akıllı telefonlar ve tabletler, kullandığımız bilgisayarlara benzemediklerinden, kasalarını açıp içlerine yeni bir hard disk takarak depolama alanlarını artırabileceğimiz cihazlar değiller. Elbette Android cihazlarınızda depolama alanını artırmanın ya da sahip olduğunuz alanı daha iyi bir şekilde yönetmenin bir çok yolu blunuyor. Telefon ya da tabletinizde bu alanı nasıl daha verimli kullanabileceğinizi anlatıyoruz.

Android telefon hafızası nasıl artırılır?

microSD kart

Android cihazınızda daha fazla depolama alanı elde etmek için başvurabileceğiniz en basit yollardan birisi, microSD kart alıp cihaza takmaktır. 64 GB boyutunda bir kartı, performansına göre, 80 ila 120 TL gibi bir fiyat aralığında bulmanız mümkün olacaktır. Elbette telefonunuzun microSD kart desteği olduğundan emin olmanız gerekiyor. Yeni telefonların bazılarında kart girişi bulunmasa da, Android telefonlar, diğer platformların aksine bu konuda daha özgür olmanızı sağlıyorlar. Telefonunuz veya tabletinize kart almaya karar verirseniz, Ayarlar > Depolama yolu üzerinden kartınıza nelerin kaydedilmesini istediğinizi belirleyebilir ve mevcut dosyaların taşınmasını sağlayabilirsiniz.

Bulut

Android cihazlarda yer açmak için bir diğer seçenek de, telefon veya tabletinizde bir bulut hizmeti kullanmanız. Fotoğraf depolama için oldukça uygun olan bulut hizmetlerinde, diğer belgeler veri bağlantısı kullanarak erişimin değmesi için ya çok küçük, ya da çok büyük kalıyor.

Dropbox ya da benzeri bir bulut hizmeti kullanırsanız, otomatik olarak tüm fotoğraflarınızın bulut üzerinde depolanmasını sağlayabilirsiniz. Bu raddede yapmanız gereken tek şey, fotoğraflarınızın buluta upload edildiğini doğruladıktan sonra gerçek fotoğrafları telefonunuzdan silmek olacaktır.

Ortalama kullanıcılar için bulut kullanımı, yer açmak açısından oldukça faydalı olsa da, fotoğrafları kullanmak için sürekli internet bağlantısına ihtiyaç duyuyor olmanız sistemi biraz sekteye uğratıyor. Yine de internet benim için sorun yaratmaz diyorsanız, telefonunuzda bulut hizmetleri ile oldukça boş alan yaratmanız mümkün olacaktır.

Müzik

Yeni nesil cihazlarımıza bu denli bağımlı olmamızın bir sebebi de, her şeye onlar üzerinden erişebiliyor olmamız. Müzik dinlemek de akıllı cihazlarımızla en sık yaptığımız aktivitelerden birisi olabilir. Bunun için klasik şekilde bilgisayarı bağlayarak telefona şarkı atmak hepimizin ilk başvurduğu yöntem olsa da, hali hazırda kısıtlı olan hafızanızı iyice daraltan en önemli faktörlerden biri oluyor. Spotify, Deezer ve Fizy benzeri uygulamalar ile bu sorunun üstesinden gelmek mümkün. Elbette yine bu yöntemle depolama alanından kar etmek için de bulutta olduğu gibi internet bağlantısı gerekiyor.

Uygulamalar

Yeni bir Android telefon almışsanız ve yeriniz hızla tükeniyorsa, o çok değerli megabaytları, bloatware adı verilen ve yüksek miktarda bellek kullanan uygulamaları silerek kurtarabilirsiniz. Telefonunuza kendiliğinden kurulu olarak gelen bazı uygulamaları silmeniz mümkün olmasa da, hangi uygulamalara ihtiyacınız olmadığını belirleyip onları silmek tamamen size kalmış bir şey. Buradaki tek karar merci olarak uygulamaları silmek istediğinizde Ayarlar üzerinden Uygulamalar kısmına gidin ve silmek istediğiniz uygulamayı seçip Kaldır‘a basın.

Kablosuz harddisk

Android cihazınızda yer açmak içi size sunacağımız son seçenek ise kablosuz harddiskler. Kablosuz harddiskler de bildiğimiz taşınabilir harddiskler gibi kullanılır ancak diski, cihaza Wi-Fi üzerinden bağlarsınız. Diğer tüm tavsiyelerden sonuç alamadıysanız, son çare olarak bütçenize uygun bir harddisk alarak tüm dertlerinizden kurtulabilirsiniz.