Android telefon hafızasını artırmanın 4 yolu

Android telefonunuzun hafızası mı doldu? Vereceğimiz ipuçlarıyla rahat bir nefes alabilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler…

Android cihazınızın depolama alanıda yer kalmadığında, daha fazla uygulamanın güncellemeyi geri çevirmesi gibi moral bozucu şeyler yaşayabilirsiniz. Ancak bu sıkıntıların düzeltilmesi de son derece basittir.

Yüzlerce megabyte’ınızı, eskimiş download’ları, belgeleri ve önbellekleri temizleyerek geri getirebilirsiniz. Artık kullanmadığınız ve hafızanızı dolduran uygulamaları bulmak ve iptal etmek için yapacağınız bazı basit yollar var. İşte yapmanız gerekenler.

1) Önbelleğe alınmış uygulama verilerini temizleyin

Telefonunuzun ayarlar kısmında Uygulamar sekmesine girdiğinizde, her uygulamanın bir kaç kilobayt’tan yüzlerce megabyte’a kadar bir yerde “önbelleklenmiş” veriyi sakladığı alanı görürsünüz.

Bu önbellek verileri aslında önemsiz dosyalardır ve depolama alanınızda yer açmak için güvenle silebilirsiniz. Bunu yapmak için Önbelleği Temizle düğmesine dokunmanız yeterli.

Tüm uygulamaların önbellek verilerilerini silmek için kolay bir yol daha var.

Ayarlar>Depolama Alanı> Önbelleğe alınan veriler, ardında onay penceresinde Tamam’a dokunun. Ya da aynı yerde telefon üreticilerinin sunduğu Depolama temizleyici ya da Akıllı Temizleyici gibi kısayollar da bu işi biraz daha basitleştiriyor.

2) İndirilenler klasörünü temizleyin

Tıpkı bir PC ya da Mac’te olduğu gibi, Android cihazınızda bir İndirilenler (Downloads) klasörü bulunur ve bu klasör içinde web’den indirdiğiniz çeşitli ıvır zıvır dosyalar veya çeşitli Android uygulamalarınız için popüler bir gizli alandır.

İndirilenler klasöründe neler olduğunu görmek için uygulama çekmecesini açın ya da varsayılan Dosya Yöneticisi uygulamasını açtığınızda karşınıza çıkan kategorilerden İndirilenler’e dokunun. Burada indirme listenizi, boyuta göre sıralarsanız, depolama alanında en çok yer tutan dosyaların sıralamasını görürsünüz.

Bu listede ihtiyacınız olmayan bir şey görürseniz, dosyayı seçmek için basılı tutup Çöp Kutusu’na dokunun.

3) Önceden yedeklediğiniz fotoğrafları boşaltın

Google’ın yeni Fotoğraflar uygulamasının en iyi özelliklerinden biri, tüm fotoğraf kitaplığınızı Google hesabınıza yedekleyebilme özelliğidir. Anlık görüntülerinizi güvenle yedekledikten sonra, uygulama daha fazla depolama alanını açmak için yerel olarak depolanan tüm resimleri silebilir.

Fotoğraflar uygulamasını açın, ekranın sol üst köşesindeki 3 satırlı menü düğmesine hafifçe dokunun ve ardından Yer Aç kısmına (daha önce yedeklenmiş öğeleri bulmaya başlar) dokunun. Google Fotoğraflar, daha önce Google hesabınıza yedeklenen tüm resimleri cihazınızdan hızlıca silecektir; tetiği çekmek için Tamam‘a dokunun.

Önemli Not: Yüksek Kalite (ücretsiz ve sınırsız depolama alanı) ayarını kullanıyorsanız, yedeklenecek fotoğraflarınızın daha düşük çözünürlükle bulut depolamasına kaydedileceğini, “Aygıt depolama alanımı boşalt” özelliğinin tam çözünürlüklü olan orijinal görselleri sileceğini de unutmamanız gerekiyor. Dolayısıyla Tamam düğmesine dokunmadan önce orijinalleri de başka yerde

sakladığınızdan mutlaka emin olun.

4) En az kullandığınız uygulamaları kaldırın

Android uygulamalarınızı bir masaüstü web tarayıcısından indirmeyi ve kurmayı seviyor olabilirsiniz. Zararı var mı? Çok değil. Ancak kurduğumuz uygulamaların bir çoğunu genelde yalnızca bir kez kullanırız (hatta bazen hiç kullanılmaz)

En az kullandığınız uygulamaları Play Store uygulamasının yardımıyla öğrenebilirsiniz. Çözümü ise elbette bu uygulamalardan bazılarını silmektir. Ve doğru olanı da en az kullandığınız uygulamalar olmalı.

Bunu yapmak için Google Play Store uygulamasını açın, ekranın sağ üst köşesinde 3 satırlı menü düğmesine, Uygulamalarım ve Oyunlarım’a, ardından da Yüklü sekmesine dokunun. Sonrasında ekranın sağ üst köşesindeki Sırala düğmesine hafifçe dokunun, sonra Boyut veya daha iyisi olan Son Kullanma gibi bir seçenek belirleyin. Uygulamalarınızı Son Kullanılana göre sıralarsanız en az kullandığınız uygulamaları görmek için listenin en altına gidin. Şimdi de nadiren kullanılan bir uygulamayı görüyor musunuz? Simgesine dokunun ve ardında Kaldır’ı tıklayın.

Takip edin!

Ayrıca, uygulamalarınızın kullanımını takip edebileceğiniz ve en az kullandığınız uygulamaları size söyleyebilen bir kaç uygulama da mevcut. Bunların arasında, App Usage, App Tracker ve Türkçe dil desteği de sunan QualityTime bulunuyor.