Android telefonlarda ekran görüntüsü nasıl alınır?

Sahip olduğunuz Android telefon ne olursa olsun, ekran görüntüsünü nasıl alacağınızı anlatıyoruz. İşte Android telefonlarda ekran görüntüsü almanın farklı yolları.

Her Android telefon farklıdır ve ekran görüntüsü almak da aynı şekilde farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak güç ve ses tuşlarından oluşan kombinasyonlarla ekran görüntüsünü basit şekilde almanız mümkün. Bir ekran görüntüsü almanın, paylaşmanın ve kaydetmenin çeşitli yollarını öğrenmek için Android telefonunuzu aşağıdaki listede bulabilirsiniz:

Asus telefonlar

Güç ve ses azaltma düğmelerine bir kaç saniye basılı tutun.

Hızlı ayarlara ulaşmak için bildirim panelini aşağı çekin ve Ekran Görüntüsü simgesine dokunun.

HTC telefonlar

HTC U serisi: Güç ve ses azaltma tuşlarını birkaç saniye basılı tutun.

HTC 10: Home ve ses azaltma tuşlarına basılı tutun VEYA güç ve ses kısma tuşlarına birkaç saniye basılı tutun.

Diğer tüm HTC telefonlar: Güç ve ses azaltma tuşlarına birkaç saniye basılı tutun.

Huawei ve Honor telefonlar

Güç ve ses azaltma tuşlarına birkaç saniye basılı tutun.

Bildirim panelini aşağı çekin, Kısayollar’a geçin ve Ekran Görüntüsü simgesine dokunun.

Lenovo

Güç ve ses azaltma tuşlarına birkaç saniye basılı tutun.

Bildirim panelini aşağı doğru çekin ve Ekran Görüntüsü simgesine dokunun.

LG telefonlar

Güç tuşuna (telefonun arkasında bulunur) ve ses kısma düğmelerini birkaç saniye basılı tutun.

Bildirim panelini aşağı çekin ve Yakalama+ simgesine dokunun.

Motorola telefonlar

Güç ve ses kısma tuşlarına birkaç saniye basılı tutun.

Nexus ve Pixel telefonları

Güç ve ses kısma tuşlarına birkaç saniye basılı tutun.

Samsung telefonlar

Galaxy S8: Güç ve ses kısma tuşlarına birkaç saniye basılı tutun.

Galaxy S7 ve öncesi: Home tuşuna ve ses kısma tuşlarını birkaç saniye basılı tutun.

Sony telefonlar

Güç ve ses kısma düğmelerine birkaç saniye basılı tutun.

Bir ekran görünene kadar güç tuşunu basılı tutun ve Ekran görüntüsü al yazısına dokunun.

ZTE telefonlar

Güç ve ses kısma düğmelerine birkaç saniye basılı tutun.

Kaydet ve Paylaş

Ekran görüntüsünü aldıktan sonra, fotoğrafı görebilir ve dokunduğunuzda onu düzenleyebilir veya paylaşabilirsiniz. Ekran görüntülerini Google Fotoğraflar’a yedeklemek isterseniz de, telefonunuza bunu yapmasını söylemeniz gerekebilir. Google Fotoğraflar’ı açın ve Yedekle & Senkranizasyon’a aktif hale getirerek BİTTİ tuşuna dokunun. Bu andan itibaren tüm ekran görüntüleriniz Google Fotoğraflar’daki kamera rulonuza yedeklenecektir.