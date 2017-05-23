Android telefonunuzun pil ömrünü nasıl artırabilirsiniz?

Android telefonunuzun pil ömrünü bazı küçük dokunuşlarla biraz daha uzatmak ister misiniz? Nasıl yapabileceğinizi anlatıyoruz.

Akıllı telefonumuzun şarjının bitmesi bazen bir kabusa dönüşebilir. Akıllı telefon kullanan herkes mutlaka deneyimlemiştir; telefonun şarjını kontrol etmeye çalışırken küçükte olsa bir tedirginlik yaşarız. Ancak panik yapmanıza gerek yok. Kendinizi sürekli olarak elektrik prizleri ararken buluyorsanız, telefonunuzun pil ömrünü biraz daha uzatacak en iyi ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

Ekran parlaklığını ayarlayın

Telefonunuzda en fazla güce sahip olan bileşen; ekrandır. Parlaklılığı maksimuma yükselttiğinizde pil ömrünüze zarar verebilirsiniz. Şarjını korumak istiyorsanız parlaklık seviyenizi mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışın.

Ekran ayarlarınızı ortam ışığına göre değiştiren otomatik parlaklık da bir sorun oluşturabilir. Çünkü dışarıda kullandığınızda da parlaklığı artıracak ve yine pil ömrünüzü kısaltacaktır. Bunun için kapatıp kullanım alışkanlıklarınıza uygun olup olmadığını görmek için denemeler yapabilirsiniz.

Kullanılmayan özellikleri devre dışı bırakın

Bluetooth, Wi-Fi, Mobil Veri, NFC ve GPS gibi özelliklerin hepsi harika ancak her zaman açık olduklarında telefonunuza pil ömrüne ciddi bir yük bindirebilirler. Onları yalnız ihtiyaç duyduğunuzda açıp, kullanmadığınızda devre dışı bırakırsanız telefonunuzun pil ömrünü önemli ölçüde artırabilirsiniz.

Android’in mevcut sürümlerinde bulunan Hızlı Ayarlar’dan bunu anında yerine getirmeniz mümkün ancak GPS ve Bluetooth gibi özellikleri devre dışı bıraktığınızda belirli uygulamaların işlevlerini etkileyebileceğini de unutmayın.

Kullanılmayan uygulamaları kapatın

Çoklu görev oldukça işe yarardır ve ihtiyacınız olduğunda birden fazla uygulama arasında geçiş yapabilmek için de son derece iyidir. Aslında bu pil ömrü için pek de iyi değildir. Bir dizi uygulama kullanıyorsanız, siz onları kapatana kadar açık kalmaya ve bu da pil gücünü tüketmeye devam etmiş olacak.

Yapmanız gereken ise; ekranın alt kısmındaki ‘Son uygulamalar’ düğmesine dokunmak. Ve sonrasında tüm açık uygulamalarınızı sıralı şekilde göreceksiniz. Onları ya tek tek seçerek sonlandırabilir ya da ‘tümünü temizle’ seçeneğiyle toptan kapatabilirsiniz.

Biraz bahar temizliği yapın.

Bir uygulamayı indirmiş ve sonrasında bunu unutmanız son derece muhtemeldir. Ancak pek çok uygulama kullanmadığınız durumlarda bile arka planda çalışmaya devam edeceğini unutmayın. Eğer bir uygulamayı artık kullanmayı düşünmüyorsanız, silmeniz gerçekten faydalı olacaktır.

Aynı durum widget’lar için de geçerli. Bazı üreticiler, alakasız ve istenmeyen hava durumu ve haber widget’ları ile ana ekranınızı doldurmaya çalışır. Bunların çoğu da ihtiyaç duyduğunuz pilinizi gereksiz tüketmesine neden olabilir.

Pil tasarruf modlarını kullanın

Bir çok üretici, cihazlarında pilleri özellikle kritik seviyelere ulaştığında otomatik olarak kapatabilen ve ekran parlaklığını sınırlayabilen standart bir pil tasarruf modu kullanır. Bu mod size biraz daha süre sağlamak için bataryanın ömrünü yüzde 10 uzatabilir. Ve bunun gerçekten çok işe yaradığını söyleyelim.

Ayrıca bazı modellerde Ultra güç tasarruf modları da bulunur ki bunlar tahmin edebileceğiniz gibi biraz daha etkili. Bu mod da sizi bir kaç uygulama ile sınırlar ve hatta ekranı renksiz tonlayarak gri bir ekrana çevirir. Eğer gerçekten zor koşullardaysanız, bu modlar bir telefonun pil ömrünü önemli ölçüde uzatabilir.

Düzenli olarak şarj edin

Elbette, telefonunuzun gün sonundan önce ölmediğinden emin olmanın en önemli yolu, onu düzenli olarak şarj etmenizdir. Evinize gittiğinizde ya da masanıza otururken cihazınızı şarja takma alışkanlığı kazanırsanız, kritik bir anda şarjsız kalmamanızı garantilemiş olursunuz.

Telefonunuzu güncel tutun

Telefonunuzu güncel tutmamak için gerçekten hiç bir nedeniniz yok. Güncelleştirme çok sayıda güvenlik ve performans avantajının yanında, artan yazılım optimizasyonu düzenli olarak pil ömrünü yükseltecektir.

Örneğin, Android Marsmallow, kullanmadığınız durumlarda telefonunuzu uyku moduna geçiren Doze adında bir özel pil tasarruf özelliği içeriyor.

Pili değiştirin

Elbette piller sonsuza kadar dayanmıyor. Zamanla güçlerini kaybediyor ve telefonunuzun pil ömrü de azalıyor. Cihazınızın pili satın aldığınız zamandan şimdiye belirgin derecede daha çabuk bitiyorsa basit bir batarya değişimi bunu düzeltebilir. Elbette cihazınızın değiştirilebilir pillere sahip olması da önemli bir detay.

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