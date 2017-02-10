Bilgisayarınızdaki kayıtlı Wi-Fi şifrelerini nasıl öğrenebilirsiniz?

Eğer Wi-Fi şifrenizi bilgisayarınız biliyor ancak siz bilmiyorsanız, vereceğimiz ipuçları işinize yarayacak.

Wi-Fi’in evinizde büyük kolaylık sağladığı bir gerçek ama birlikte getirdiği sıkıntılar da yok değil. Wi-Fi’ın en büyük sorunlardan bir tanesi aslında kullanıcıyla bağlantılı: ağ parolasını unutmak. Hepimizin başına gelmiştir. Uzmanlardan uzun Wi-Fi parolaları oluşturmamız konusunda tavsiye alıyoruz ve ardından bu karmaşık parolayı ya kaybediyor ya da unutuyoruz.

Daha önceden ayarları yapılmış bir cihaz için bu problem değil ama bir misafiriniz geldiğinizde ya da yeni bir cihazınızı bağlamak için bu bir sorun demektir.

Gelin şimdi bilgisayarınızda kaybolmuş gibi gözüken parolaları nasıl geri alacağımıza bir bakalım.

Windows 7 kullanıcıları için hali hazırda bağlı oldukları ağdan parolayı öğrenmek oldukça kolay. Buradaki yönergeler Windows 10’a yönelik ama genel olarak Windows 8.1, 8 ve 7 için de aynı. Eğer işletim sistemine özel yönergeler isterseniz, Microsoft’un yardım sayfasını kontrol edebilirsiniz.

Windows 10’a Başlat menüsü üzerinde sağ tıklayın ve Denetim Masası’nı seçin. Kategori görünümü seçili haldeyken Ağ ve Internet > Ağ ve Paylaşım Merkezi üzerine tıklayın.



Pencerenin üstünde mevcut bağlantılarınızın listelendiği “Etkin ağlarınızı görüntüleyin” adlı bir bölüm göreceksiniz. “Bağlantılar” olarak listelenen mavi link üzerine tıklayın.

Bu Wi-Fi Durumu adlı bir pencere açacak. Şimdi Kablosuz Özellikleri’ne, ardından da Güvenlik sekmesine tıklayın. Burada Wi-Fi parolasının bir dizi noktayla temsil edildiği “Ağ güvenlik anahtarı” adlı bir metin kutusu göreceksiniz. Nokta sayısının asıl parolanızın uzunluğuyla eşit olmamasını dert etmeyin zira bunlar sadece yer tutucu.

Parolanızı görmek için Karakterleri göster kutusuna tıklayın ve parolanız ağ güvenlik anahtarı bölümünde görünür hale gelecek. Artık onu kopyalayabilir ya da bir başkasına gösterebilirsiniz.

Halihazırda bağlı olduğunu ağın parolasını öğrenme ihtiyacı duyduğunuzda yukarıdaki işlem yeterince kolay ancak PC’nizde ihtiyacınız olabilecek çok sayıda kayıtlı Wi-Fi parolası olabilir.

Bunları öğrenmenin en basit yolu Nirsoft’un WirelessKeyView adlı ücretsiz uygulaması gibi ekstra yardım gerektirebilir. Program bir zip dosyası olarak iniyor. Dosya içeriğini istediğiniz bir konuma açın ve akabinde içindeki exe dosyasını çalıştırın. Dosyanın adı programın adıyla aynı; WirelessKeyView.exe.

Program PC’nizin kaydetmiş olduğu tüm Wi-Fi ağ parolalarını bir listesini açacak. Bunların çoğu Key (ASCII) bölümü altında görüntülenmiş olabilir ama eğer burada anlamsız şeylere görürseniz o zaman Key (Hex) bölümünü deneyin.

WirelessKeyView’in kullanımı oldukça basit ama ondan hoşlanmadıysanız Magical Jelly Bean WiFi Password Revealer gibi çok sayıda başka alternatifler de mevcut.

Artık kayıp parolalarınızı bulduğunuza göre bunları bir parola yöneticisi içerisine kaydetmek için iyi bir zaman olabilir.