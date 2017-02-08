Chrome’u kapatmadan önce nasıl uyarı alınır?

Ne yazık ki Windows’ta Chrome tarayıcısını kapatmadan önce alacağınız herhangi bir uyarı iletişim kutusu bulunmuyor. Sunacağımız çözüm geçici de olsa işinizi görecektir.



Şahsen, açık olan birden fazla sekmeyi kapatmaya çalıştığınızda bir uyarı iletişim kutusu gösteren tarayıcılardan pek hoşlanmıyorum. Ancak yakın zamanda birçok kullanıcının tarayıcılarında ondan fazla sekmesinin olduğunu gördüğümde bu işlevi sevdiklerini fark ettim. Windows’ta ise Chrome kullanıcıları için ne yazık ki böyle bir uyarı kutusu bulunmuyor.

Eğer Chrome’u kapatmadan önce bir uyarı görmeyi istiyorsanız, bunun için hızlı bir çözümümüz var. İtiraf etmeliyim ki kısmen bir hackleme gibi dursa da görevini başarıyla yerine getiriyor.

Almanya merkezli geliştirici Micheal Armbruster tarafından sunulan Prevent Close (http://www.maki-chan.de/preventclose.htm ) websitesini açın. Bu site, belirli bir web sitesinden ayrılmak isteyip istemediğinizi soran bir iletişim kutusu açmak için JavaScript kullanıyor.

Yapmanız gereken şey ise, bu web sitesinin sekmesini Chrome’da her zaman açık bırakmak. Tarayıcıyı kapatmak için büyük kırmızı renkteki “X” yani kapatma tuşuna bastığınızda, sayfayı terketmek istediğinizden emin misiniz diye bir iletişim kutusu açıyor. Kal’ı tıklarsanız pencere kapanmıyor, Çık’ı tıklarsanız Chrome kepenklerini indirmiş oluyorsunuz.

Bunu mümkün olduğunca zahmetsiz hale getirmek için ise yapacağınız şey bu siteyi tarayıcınıza sabitlemek. Bunu yapmak için siteyi açın, sekme üzerinde mouse’unuzu sağ tıklayıp açılan menüden “Sekmeyi iğnele“yi seçin. Sekme artık diğer sekmelerden daha küçük bir boyutta tarayıcının en soluna yerleşecektir.

Chrome’un Windows’ta neden böyle bir uyarı iletisi sunmadığını merak ediyorsanız bulduğumuz en iyi açıklama Google Chrome Yardım forumunda bir mesajda yazıyor. “Bu “özellik” eksikliği felsefi bir tercihtir. Google, Chrome’u olabildiğince hızlı ve basit hale getirmeye odaklanmıştır; diğer bir deyişle gereksiz özellikleri ortadan kaldırmayı amaçlamıştır.”