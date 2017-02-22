WhatsApp, tüm insanlığın yüzde 10’undan fazlasının aktif olarak kullandığı en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri. Bu kullanım hacmi göz önüne alındığında bir çok kullanıcı uygulamayı doğru şekilde kullanamayacağını düşünmek son derece normal. İşte Android üzerinde yaşanan en yaygın WhatsApp sorunları ve çözümleri…

WhatsApp’ı yükleyemiyorum

WhatsApp’ın en son sürümünü indirmek için Android 2.1 sürümü (2017’ye kadar Android 2.1 ve 2.2 artık desteklenmeyecek) veya daha yüksek bir akıllı telefon kullanmanız gerekiyor. Telefonunuzun mevcut Android sürümünü kontrol edebilirsiniz.

Bunu öğrenmek için Ayarlar > Telefon (Cihaz) Hakkında sekmesine girin.

WhatsApp uygulamasını WhatsApp web sitesinden yüklemeye çalışıyorsanız, güvenlik ayarlarınızda Bilinmeyen Kaynaklar’ı etkinleştirmeniz gerekir. Bunu yapmak için Ayarlar>Güvenlik>Bilinmeyen Kaynaklar bölümüne gidin.

Etkinleştirme kodumu alamadım

Yükleme işlemi sorunsuz bir şekilde yapıyor ancak otomatik olarak oluşturulan etkinleştirme kodunuz mesaj ile ulaşmadığında önce numaranızı doğru şekilde girdinizden emin olun. Açılır listeden doğru ülkeyi seçtiğinizi kontrol edin.

Hala kodu almayı başaramadıysanız, sesli arama isteğinde bulunmayı deneyin. Bu şekilde, telefon üzerinden kod bir bilgisayar tarafından okunacaktır.

Unutmayın ki, WhatsApp’a kaydolmanız için bir SIM kartınız olmalıdır. Ayrıca her telefon numarası için yalnızca bir cihaz kullanabilirsiniz.

WhatsApp’a bağlanamıyorum, WhatsApp çalışmıyor

WhatsApp bağlantı problemleri genellikle Wi-Fi ve hücresel veri bağlantınızdan kaynaklanır. Mesaj gönderemiyorsanız, bunun için bir kaç çözüm var:

* Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.

* Uygulamanın en son sürümünü Play Store’dan yükleyin

* İnternet bağlantınızı, Wi-Fi veya Mobil Veri’yi kontrol edin (Ayarlar> Kablosuz ve Ağ).

* Bir Görev Sonlandırıcı uygulamasının WhatsApp’ın çalışmasını etkilemediğinden emin olun.

* Uygulamanın önbelleğini boşaltın (Ayarlar> Uygulamalar> WhatsApp> Önbelleği Temizle)

* En son çözüm: Uygulamayı kaldırın ve sonrasında tekrar yükleyin.

WhatsApp kişileri tanımıyor

WhatsApp’ın kişilerinizi tanımamasının birkaç nedeni vardır; dolayısıyla, aşağıda yaptıklarınızdan emin olmanız için basit bir kontrol listesi bulunuyor:

* Doğru iletişim numaralarına sahip olduğunuzdan emin olun

* Şu anda WhatsApp kullanıyor olduklarından emin olun.

* WhatsApp’ın en son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.

* Kişi listenizde, tüm kişilerinizin ‘görünür’ ve / veya ‘görüntülenebilir’ olduğundan emin olun.

* Kişi listenizde, tüm iletişim gruplarınızın (arkadaşlarınız, ailenizin, iş arkadaşlarınızın vb.) ‘Görünür’ ve / veya ‘görüntülenebilir’ olduğundan emin olun.