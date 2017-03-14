Facebook’ta otomatik video oynatma nasıl durdurulur?

Facebook’ta en çok paylaşılan gönderilerden biri de videolardır. Mobil uygulamasında otomatik olarak çalışırlar ve bu da bazen sinir bozucu olabilir. Peki bu videoları durdurmanın bir yolu yok mu diyenler için bir çözümümüz var.



Son güncellemeyle birlikte Facebook’ta haber akışınızdaki dolaşırken videoların otomatik olarak ve sesli şekilde başladığını muhakkak görmüşsünüzdür. Bunu önlemek isterseniz gitmeniz gereken iki yol var. Birincisi telefonunuzu sessiz konuma getirmek ya da multimedya oynatımını kapatmanız. Diğeri ise Facebook’un ayarlarında mevcut olan “Haber Kaynağı’ndaki videolar sesli başlar” seçeneğini devre dışı bırakmanız.

Facebook Android uygulamasında otomatik video oynatmayı durdurmak:

Adım : Facebook Android uygulamasını açın ve Ayarlar menüsüne girin. Bunu yapmak için Haber Kaynağı’nızın sağ üst köşesinde üç yatay çizgi bulunan simgeye dokunun. Adım: Ayarlar Menüsüne girdikten sonra, profil sayfası, arkadaşlar, etkinlikler, fotoğraflar, yönettiğiniz sayfalar ve daha bir çok içeriğin olduğu bağlantıları göreceksiniz. Adım: Aşağı doğru inerek “Yardım ve Ayarlar” bölümüne gelin ve en üstteki girişi seçin: Uygulama Ayarları. Adım: Genel Ayarlar altında Otomatik Oynatma’yı bulun ve seçin. Videoların ne zaman otomatik oynatılacağını seç başlığı altında üç seçenek göreceksiniz: Mobil Veri ve Wi-Fi bağlantılarında, Sadece Wi-Fi bağlantılarında ve Videoları Asla Otomatik Oynatma.

Şimdi yapmanız gereken ise yalnızca karar vermek J Eğer Facebook’ta videoların otomatik oynatılmasını istemiyorsanız seçeneklerden sonuncusunu seçin. Mobil verinizi bitirmekten yani internet kotanızı aşmaktan endişeleniyorsanız ikinci seçeneği seçmeniz gerekecek. Ya da diğer seçenek olan Sadece Wi-Fi bağlantılarında videoların otomatik oynatmasına izin verebilirsiniz.

Not: Otomatik Oynatma menüsü Android’teki gibi iOS’ta da aynı şekilde ulaşılabiliyor.