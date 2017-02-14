Google Play Store’da telefonunuzun adını nasıl değiştirebilirsiniz?

Google Play’in telefonunuz ya da tabletiniz için verdiği anlaşılmaz isimden sıkıldıysanız, bunu nasıl düzelteceğinizi gösteriyoruz.

Web tarayıcısından doğrudan uygulama indirebilmek ve satın alınan uygulamaları yönetmek Google Play Store’un en güzel yönlerinden biridir.

Web üzerinde Google Play’den bir uygulama indirmek istediğinizde o uygulamayı çalıştıracak tüm Android cihazlarını gösterir. Ancak SM-G930A gibi model numaraları ya da takma ad olarak Adsız Cihaz gibi varsayılan isimler hoşunuza gitmeyebilir.

Telefonunuza ya da tabletinize daha anlaşılır bir isim vermek için önce Play Store’a ( http://play.google.com/store a gidin ve Ayarlar kısmına geçin. Üsttekine benzer bir liste göreceksiniz.

Sonrasında, yeni bir isim vermek istediğiniz telefon ya da tablet için Düzenle‘ye tıklayın. Ve istediğiniz ismi açılan bu kutucuğa yazabilirsiniz. İsmi verdikten sonra da Güncelleme’ye tıklamanız yeterli. Cihazlarınıza hatırlanması kolay bir isim vermenizi de ayrıca tavsiye ederiz.

Artık yeni bir uygulama yüklediğinizde açılan listede verdiğiniz yeni ismi göreceksiniz.

Bu işlemi, başka bir cihazınızın adını değiştirmek istediğinizde ya da yeni bir telefon aldığınızda veya daha kolay bir isim vermek istediğinizde de uygulayabilirsiniz.