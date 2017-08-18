İş kullanıcıları için en iyi Google Chrome eklentileri

Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmeye yardımcı olmak amacıyla Google Chrome eklentilerinden en iyilerini sizler için derledik.

Tarayıcınız, Google’dan çok daha fazlasını sunuyor. Eklentileri ekleyerek, favori sitelerinizi geliştirebilir ve internet gezinti alışkanlıklarınızı kökünden değiştirebilirsiniz. Chrome Web Mağazası’nda işlevsellik ve genel kullanıcının verimliliği artırmak için iddia eden sınırsız uygulamalar var. Böylece, iş gereksinimlerinize uyacak şekilde özelleştirmenize yardımcı olacak en iyi Chrome iş eklentilerini bir listede topladık.

Office Online

Office Online’ın eklentisi, tarayıcınızdaki dosyaları görüntülemenizi, düzenlemenizi ve oluşturmanıza izin verir.

Chrome için oluşturulan bu eklenti, Office’in yüklemenize gerek kalmadan Word, Excel, Powerpoint ve OneNote kullanabilmenize olanak tanıyor. Dahası, OneDrive’ı entegre ederek dosyalarınıza erişmenize, uzaktan çalışanlara veya yurt dışında gezilerinde erişmeniz için mükemmeldir.

Tek dezavantajı, kullanıcıların parola korumalı dosyalara erişememesidir ancak belgelerde yapılan değişiklikleri takip edebilirsiniz. Ekip projeleri için idealdir.

Google Hangouts

Google Hangouts, bir grupta veya birebir görüşmelerde iletişim kurmanıza imkan sunan eklentidir.

Bu eklenti, en fazla 10 kişiye mesaj göndermenizi, fotoğraf eklemenizi ve video görüşmeleri yapabilmenizi sağlar. Dahası, kullanıcıların grup ve bireysel aktivitelerden haberdar olmasını sağlamak için bildirim gönderir.

Google Hangouts, sohbetlerinizi arşivleyebilir, silebilir ve organize edebilir; dosyalarınızı yedeklemek, ekip işbirliği yapmak ve iletişim becerilerini artırmak için idealdir.

LastPass

LastPass, oluşturduğunuzu şifreleri saklamanıza ve kaydetmenize olanak tanıyan ücretsiz bir şifre yönetici eklentisidir.

Bu eklenti, birden fazla hesapta ve sitede kullandığınız kullanıcı adlarını ve şifrelerini kaydetmenize imkan sunan otomatik oturum özelliği içerir. Ayrıca grup projeleri için ideal paylaşılan hesaplara üye eklemenizi sağlar.

LastPass, tüm hesaplarınızı kontrol panelinden yönetmenizi sağlayan bir şifre kasasına sahiptir. Bu, iş yüklerini yönetmek ve genel güvenlik sağlamak için mükemmeldir.

MEGA

MEGA, yükleme sürelerini kısaltmayı ve indirme performansını geliştirmeyi amaçlıyor.

Kullanıcıların şifrelerini depolamakla kalmaz, uçtan uca şifreleme sunar; diğer bir deyişle, genel kullanıcı gizliliğini garanti eden dosyaları şifreler ve şifreleri çözer. Ayrıca, kullanıcıların klasörleri herhangi bir cihazdan veya konumdan hesabınıza sürüklemesine ve bırakmasına olanak tanır.

Bu ücretsiz uzantı, kullanıcıların Chrome üzerinden dosyaları özelleştirebilecekleri ve yükleyebilecekleri bant genişliği hızı sınırlamaları sağlar.

Bu, Chrome aracılığıyla dosya yüklemek için oldukça idealdir. Ve elbette, görevlere önceliklendirme, ekip işbirliğini arttırma ve kesintiler olmadan çalışma da bunlar arasında…

StayFocusd

StayFocusd, işinize odaklanmanıza yardımcı olan harika bir eklentidir.

Bu eklenti, sosyal medya ve zaman kaybeden siteler için harcanan süreyi sınırlar. Ayrıca, en üretken olduğunuzu ve ne zaman uygulandığınızı belirlemenize yardımcı olabilir.

StayFocusd; engellemek, sınırlamak veya göz atmak istediğiniz şeyi seçmenize izin vererek özelleştirilebilir. Bu, zaman yönetimi becerilerini artırmaya, görevleri takip etmeye ve herhangi bir dikkati azaltmaya yardımcı olacaktır.

Todoist

Todoist, birden fazla görevi yönetmenizi sağlayan ücretsiz bir eklentidir.

Eklenti, görev listelerini tarayıcınızdan görüntülemenizi, düzenlemenizi ve düzenlemenizi sağlar. Ayrıca, kullanıcılar verimliliklerini izlemek için ideal e-posta veya anlık bildirimleri aracılığıyla ayrıntılı raporlar alabilirler.

Todoist, görevleri yedekleme ve yetkilendirme yapabilen 10 platformda çalışır. Eklenti ekip üyelerine destek sağlamasıyla, proje sürelerini karşılaştırmasıyla

ekip işbirliği için harikadır.

Google Translate

Google Translate, kullanıcıların kelimeleri, cümleleri ve web sayfalarını 100’den fazla dilde okumasına olanak tanıyan bir dil çevirmenidir.

Bu uzantı, kullanıcı lehçesini tanıyan ve başka bir dile tercüme edecek bir ses algılama özelliğine sahip. Veri dolaşımı ücretlerinden kaçınmak isteyenler ve yurtdışında yapılan gezilerde olanlar için harika olan çevrimdışı modda erişilebilir.

En yeni sürüm, kullanıcıların bir kelimeyi vurgulayarak veya sağ tıklatarak metinleri hemen çevirmesine olanak tanıyan anında çeviri özelliğine sahip.