Kullanışlı ve faydalı 4 Google Translate (Çeviri) özelliği

Google Translate’in 100’den fazla dille ilgili bilgisi, bir sonraki seyahatinizde olabileceği kadar iş hayatınızdaki günlük çalışma akışınızda da yardımcı olabilir. İşte kullanışlı ve faydalı 4 Google Translate özelliği…

Aşağıdaki özellikler, tüm dokümanlarda, web sitelerinde ve hatta ana dilinizde size nasıl yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Web sitelerini farklı bir dile tercüme et

Google Translate şüphesiz kelimeleri ve cümleleri gramer açısından tek tek ayrıştırabilir ancak bunun yanında tüm web sitelerini de seçtiğiniz dile çevirebilirsiniz. Google Translate’in Ana Sayfasının sol tarafındaki metin kutusuna tercüme etmek istediğiniz web sitesinin URL‘sini (internet adresinin adını) yazın. Dili algıla’nın seçildiğinden emin olduktan sonra Çeviri’ye tıklayın. Kısa bir süre içinde web sitesinin tercüme edilmiş ana sayfasını göreceksiniz. Sitenin tüm sayfalarını, siteyi Google Translate arayüzünde görmeye devam ettiğiniz sürece tercüme edilmeye devam edecek. Çeviri araç çubuğundaki butonları kullanarak çeviri ile orjinal dili arasında geçiş yapmanız da mümkün.

Dokümanlarınızı çevirin

Google Translate de ayrıca Word dokümanlarını, PDF’leri ve diğer dosya türlerini de çevirebilirsiniz.

Metin kutusunun altındaki “dokumanı çevir” bağlantısına tıklayın. Açılan sayfada kaynak dili veya dili algıla seçeneğini belirleyin ve belgenin tercüme edilmesini istediğiniz dili seçin. Dosya Seç butonuna tıklayın, dosyayı yükleyin ve sonrasında Çevir’i tıklayın. Dokümanın çevrilmiş bir kopyası yeni bir tarayıcı penceresinde açılacaktır.

Kendi dil kılavuzunuzu oluşturun

Karmaşık bir cümleyi çevirmenin zahmetini çektikten sonra onu daha sonrasında da hatırlamak isteyebilirsiniz. Google Translate, kendi kişisel dil kılavuzunuza herhangi bir çeviriyi kaydetmenize imkan sunuyor.

Tercüme edilen herhangi bir kelimeyi ya da cümleyi kaydetmek için altındaki yıldız simgesine tıklayın. Kaydedilen çevirilerinizi, Çevir araç çubuğundaki siluetlenmiş yıldız simgesini tıklayarak her zaman görebilirsiniz.



Ana dilinizi geliştirin

Çoğumuz Google Translate kutusuna kendi dilini girmeyi asla düşünmez, ancak araç kendi ana diliniz hakkında da daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olabilir.

Google Translate’e girilen herhangi bir kelime için tanım, sınıf (isim, fiil vb.), eş anlamlı kelimeler ve kelimenin cümle içerisinde kullanıldığı örnekleri görebilirsiniz. Bu, bir kombinasyon sözlüğü ve eş anlamlılar sözlüğü gibi çalışır. Bu da sizi yabancı kelimeler ve deyimler üzerine eğitmek ve yazılı iletişiminizi geliştirmenizi sağlayabilir.