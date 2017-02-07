Laptop’unuzun kamerasını neden kapatmalısınız?

Hacker’lar kullandıkları yöntemlerle cihazınızın kamerasına kadar erişebiliyor. Ve sadece ünlülerin değil, tüm kullanıcıların bu konuda bazı önlemler alması gerekiyor.

FBI Direktörü James Comey ve Facebook CEO’su Mark Zuckerberg başta olmak üzere pek çok ünlü ismin iş için kullandıkları bilgisayarlarda kamera objektifini bantla kapattıkları biliniyor. Elbette toplum tarafından bilinirliği bulunan bu gibi isimler; şantaj yapılabilecek değeri olduğu için hacker’lar için öncelikli hedef konumunda bulunuyorlar. Ancak bu durum, siber suçluların bir gün sıradan insanları da hedef almayacağı anlamına gelmiyor.

Hacker’lar açısından bakıldığında, bir web kamerasına erişim sağlayarak onu kullanıcının haberi olmaksızın açık hale getirmek standart bir uzaktan hack saldırısıyla benzerlik gösteriyor: İlk olarak kötü niyetli bir yazılımı bilgisayara yüklemek için tehlikesiz görünen bir e-posta mağdura gönderiliyor. Bu e-posta eki açıldığında, içinde bulunan RAT (Uzaktan Yönetim Araçları) yazılımı doğrudan bilgisayar içine kuruluyor. Bu işlemin ardından hacker’lar tıpkı bilgisayarın diğer unsurları gibi kameraya da tam erişim sahibi oluyor.

Bu tehdidin sizi vurması her ne kadar düşük ihtimal olsa da, fazla güvenlik göz çıkarmaz. O nedenle aşağıdaki ipuçlarını takip etmek, webcam’in her zaman sizin kontrolünüzde olmasını sağlayacaktır:

* Dizüstü bilgisayarınızı kullanmadığınız anlarda kapalı tutun.

* Başta internet erişimi sağladığınız tarayıcı ve eklentiler olmak üzere, tüm yazılımlarınızı güncel tutun.

* Güvenlik duvarının her an aktif durumda olmasını sağlayın.

* Antivirüs yazılımı kullanın ve rutin olarak tarama yapın.

* Tanıdığınız kişilerden gelen e-postalar dahil olmak üzere, mesajlarda yer alan link ve eklentilere tıklamamaya özen gösterin.

* Birilerinin sizi izlediğini ya da dinlediğini hissediyorsanız, tıpkı Mark Zuckerberg gibi objektife ve mikrofona birer bant yapıştırın, bu daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.