Netflix’in gizli kategorilerine nasıl erişebilirsiniz?

Chrome için geliştirilen Netflix Categories eklentisi, Netflix’in derinliklerini dalış yapmanıza imkan sunuyor.

Genel olarak Netflix izlediğiniz içeriklerden yola çıkarak size en olası seçenekleri sunuyor. Ancak Netflix’in derinliklerinde hiç görmediğiniz bazı gizli mücevherler de olabilir. Yeni Chrome eklentisi bunlara ulaşarak sayısız film ve TV şovu kategorisine ulaşmanıza imkan sağlıyor.

Başlamak için Chrome Web Mağazası’ndaki Netflix Categories eklentisini yükleyin. Bunu yaptıktan sonra yolu yarıladınız demektir. Tek yapmanız gereken, tarayıcınızda görünen kırmızı “N” simgesini tıklamak ve açılır menüden bir kategori seçmek.

İlk başta bu uzantı dört popüler kategori gösteriyor. Hemen üstte yer alan kutucuğa anahtar kelimeler girerek arama yapabilirsiniz. Öte yandan tüm kategoriler seçeneğini seçtiğinizde Courtroom Dramas, Deep Sea Horror Movies, Screwball Comedies ve Zombie Horror Movies gibi pek çok seçenek daha sizi karşılayacak.

Bulduğunuz kategorilerin herhangi birine daha kolay erişmek isterseniz, yanındaki “kalp” simgesini tıklayın. Artık bu kategoriyi, uzantının kırmızı “N” simgesini tıkladığınızda açılan menüde göreceksiniz. Ayrıca ilk açılan menüde bulunan favorilerden herhangi birini de kaldırabilirsiniz.