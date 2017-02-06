SSD’nizin ne zaman öleceğini nasıl öğrenebilirsiniz?

Bir SSD kullanıcısıysanız ve diskinizin ne kadarlık bir ömrü kaldığını merak ediyorsanız, işte size cevabı…

SSD’ler temel olarak HDD’lerden daha farklı bir yapıya sahipler. Bu yüzden belirli bir ömürleri var ve bu süre hesaplanabilir.

Sabit disklerin yüzeyindeki bitler bir bozuk sektör oluşana kadar sınırsız sayıda yazılıp silinebilir. Ancak SSD’lerde her bir bit alanı sadece belirli sayıda yazma işlemine dayanabilmektedir. SSD’lerde her bit yazma işleminde ilgili hücre boş ise yazma işlemi yapılır ancak hücre boş değilse önce silme ardından yazma işlemi yapmak gerekir. Zaman içinde bu işlemler hücrenin diğer hücreler ile olan komşu duvarlarının aşınmasına ve bir gün geldiğinde artık veri tutmamasına neden olur. Bu durum gerçekleştiğinde SSD hızla ölmeye başlar.

Farklı üretim teknikleri ile üretilmiş SSD’lerde bu ölüm süresi farklılık gösterir ama temelde SSD içinde ne kadar bit olduğu ve bunların ne sıklıkta yazıldığı önemlidir.

MLC (Multi-Level Cell) adı verilen teknik ile üretilen SSD’lerde her bir hücrenin ömrü 3.000 yazma işlemi kadardır. TLC (Triple-Level Cell) yöntemi ile üretilen SSD’lerde ise bu sayı 1.000 civarında olur. Maalesef TLC üretim yöntemi daha yoğun şekilde bit hücresine izin verdiği için üreticiler genellikle bu yöntemi kullanmayı tercih ediyorlar. Bu yazımızda ise henüz çok yaygınlaşmayan 3D NAND belleklere hiç girmeyeceğiz.

Genellikle SSD’nin genel ömrünü üzerine yazılan veri miktarından anlamak mümkündür. Bu değer Samsung’un 850 EVO SSD’si için 150 TB civarındadır. Genelde pek çok SSD için bu değer 75 ila 150 TB arasında değişir.



Pek çok üretici SSD ile birlikte verdiği veya internetten indirebileceğiniz uygulamaları ile SSD üzerine yazılan veri miktarını gösterir.

Bu uygulamaları kullanarak SSD’niz ölmeye yaklaşmadan bir yedek almanızda fayda var. Aksi takdirde hiç beklemediğiniz bir anda veri kaybı yaşamaya başlayabilirsiniz.

İşte bazı üreticilerin SSD takip ve izleme uygulamalarının linkleri.

Samsung SSD Magician, Crucial, Sandisk ve Intel. Ayrıca üçüncü parti bir ürün olan CrystalDiskInfoda kullanabilirsiniz.