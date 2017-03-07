Uber nedir, nasıl kullanılıyor?

Uber nedir, nasıl kullanılır? Uber uygulaması ile gerçekleştirilen bu taşımacılık hizmetin normal taksi ya da toplu taşımadan farkı nedir? İşte Uber hakkında bilmeniz gereken her şey..

2009 yılında San Francisco’dan ortaya çıkan Uber, kullanıcılarına özel sürücülerle özel araç hizmeti sunuyor. Uygulamanın arkasında ise Google var ve Uber, Google Maps üzerinden çalışıyor. Tüm büyük akıllı telefon platformlarında da bulunuyor. Kullanıcılar, akıllı telefonlarından bulundukları noktaya göre özel taksiler çağırabiliyorlar. Sürücünün kim olduğunu görüp, aracın gelişini de takip edebiliyorlar.

Aynı sistem ülkemizde de ilk olarak BiTaksi ile gelmiş olsa da, Uber de şimdilik yalnızca İstanbul’da olmak kaydıyla hizmetine devam ediyor. Yine de Uber’i taksilerden ayıran önemli faktörler bulunuyor. Uber’in ücretleri, yine bir taksi gibi başlangıç ve bitiş noktaları ile yolculuk süresine ve araçların çeşitlerine göre değişiyor. Kullanıcı, daha yolculuğu başlamadan fiyatın ne olacağını görüyor. Yine uygulama üzerinden kredi kartıyla ödeme imkanı sunan Uber sayesinde kullanıcı yanında para taşıma zorunluluğundan da kurtuluyor.

Ek olarak, bir diğer Uber kullanıcısıyla aynı zamanda, aynı yolculuğu yapacak olduğunuzda, hem yolu hem de ücreti paylaşma imkanınız oluyor.

Uber, şu an için 53 ülkede hizmet veriyor. Türkiye’de belirttiğimiz gibi yalnızca İstanbul’da kullanılan Uber’in, tamamen kullanılabildiği şehirlerde 5 farklı seçeneği bulunuyor. Türkiye’de ise 3 seçenek kullanıcıya sunuluyor. Birinde normal taksiler %20 indirimle kullanılırken, diğer ikisi özel araçlar ve sürücülerle kullanılıyor. UberBLACK modelinde Mercedes E serisi, Fiat Fiorino ve Ford Tourneo araçlarından biriyle yolculuk yapma seçeneği sunulurken, UberXL modelinde Mercedes Vito ve Volkswagen Caravelle arasından seçim yapılabiliyor.

Uber nasıl kullanılır?

Uber’i kullanmak için ilk olarak hizmete üye olmak gerekiyor. Dilerseniz Uber.com sitesinden, dilerseniz de Android veya iPhone uygulamasından üye olabiliyorsunuz. Sonrasında bir araca ihtiyaç duyduğunuzda, uygulama üzerinden alınmak istediğiniz konumu seçiyorsunuz. Konumunuza göre araç talep ettiğinizde, bir sürücü talebinizi üstleniyor. Bundan sonra da gitmek istediğiniz yeri seçiyorsunuz ve sadece beklemek kalıyor. Dilerseniz varış noktasını seçtikten sonra, daha araç gelmeden bile yolculuğun ne kadar tutacağını görebiliyorsunuz. Uber uygulaması nedir, nasıl kullanılıyor?

Sürücü sizi aldığı zaman, gitmek istediğiniz nokta kendisine söyleniyor ve rota çizilip, tahmin edilen varış zamanı belirleniyor. Vardığınız zaman da ödeme uygulama üzerinden daha önce ayarladığınız ödeme yöntemi ile çekiliyor. Sürücüye verilecek bahşiş miktarı size bırakılıyor.

Yolculuğu başka biriyle paylaşmak istediğinizde, uygulama menüsünden Ücreti Paylaş seçeneğine geliyorsunuz. Size eşlik eden diğer kullanıcıları da sisteme eklediğinizde, yolculuk sonunda tüm kartlardan eşit miktarda para çekiliyor.

Uber’in ne kadar yenilikçi ve faydalı bir sistem olduğunu vurgulamamıza gerek bile yok. Farklı şehirlerde önemli toplantılara katılacağınız zaman, şık bir araçla, özel bir şoför ile dilediğiniz yere çoğu gereksiz iletişime girmeden varabiliyorsunuz. BiTaksi ile birlikte kullandığımız Uber’in pahalı olmasına rağmen gayet kaliteli bir hizmet sunduğunu söyleyebiliriz. Hizmetin ülkemizdeki diğer şehirlere de yayılmasını umuyoruz.

Uber neden tartışılıyor?

Tüm bu olumlu yanlarına dair, Uber’in birçok ülkede sorunlara yol açtığı, davalarla baş ettiği ve kimi sektörleri huzursuz ettiği gibi bir gerçek de var. Peki Uber neden bu kadar tartışılıyor? Aslında bunun sebebi oldukça basit. Uber, İnternet’in daha önce dokunmadığı taksi ve özel araç kiralama sektörlerine adeta bir vurgun yaptı. Teknoloji çok sayıda sektörü kökünden değiştirirken, bu alanlara dokunmamıştı ancak Uber ile işler değişiyor. Nihayetinde mahallemizin taksi durağı, California’daki birkaç yazılımcının yaptığı bir uygulama yüzünden tehdit altında. 2014 yazında, Londra’daki taksi sürücüleri, Uber’e karşı çeşitli protesto gösterileri düzenlediler. Şikayetleri gayet açık ve anlaşılabilirdi.

Dünyanın birçok ülkesinde, taksi sürücüsü olmak için çok çeşitli sınavlardan geçmek gerekiyor. Türkiye’de de yeterlilik belgelerini aldıktan sonra taksi şoförü olunabiliyor. Londra’dan örnek vereceksek, orada taksi şoförü olmak isteyen bir kişi, ülkenin ünlü bilgi testine giriyor. Şehirdeki tüm sokaklara dair soruların sorulduğu bu testi geçmeden Londra’da taksi şoförlüğü yapmak mümkün değil. Ek olarak taksimetreler de çoğu zaman bağımsız bir şekilde kontrol ediliyor. Uber’de bunların hiçbiri bulunmuyor. Yine Uber, artık elimizden düşmeyen telefonlar üzerindençok kolay bir şekilde çağrılabildiği için, taksilerin avantajları da ortadan kalkıyor. Taksi şoförleri de doğal olarak durumdan rahatsız oluyorlar.

Çıktığı günden bu yana dünyanın dört bir yanındaki taksiciler ve hükümetler tarafından Uber çoğu kez eleştirildi. Kimi durumlarda Uber sürücülerinin kötü davrandığı, kullanıcılara saldırdığı gibi haberler çıktı. İspanya’da ve Portland’da yasaklanan Uber de şoförlerin de rahatsız olduğu durumlar var. New York ve San Francisco’da, çeşitli sürücüler de saldırı ihbarında bulundu. Yine de bu türden haberlerin rakipler ve çeşitli basın kuruluşları tarafından kasten çıkarıldığı da son dönemde sıkça konuşulan bir konu oldu. Nihayetinde Uber, Silikon Vadisi’nin şimdiye kadar gördüğü en değerli startup şirketlerden biri ve hızla dünyada 50’den fazla ülkeye yayılmış durumda. Ek olarak sunduğu hizmet de, tüketicinin faydasına olan kaliteli bir hizmet. Bu yüzden Uber’in arkasından işler çevrildiğini düşünmek de çok yanlış değil. Yine de kararı siz verecek, uygulamayı kullanıp kullanmayacağınızı siz belirleyeceksiniz.