WhatsApp hesabınızın güvenliğini nasıl artırırsınız?

WhatsApp hesabınızı bir kaç basit adımla daha güvenli hale getirmeniz mümkün.

WhatsApp, kullanıcıların güvenliğini artırmak için yeni özelliğini uygulamada kullanıma sundu. Kullanıcı güvenliği için öncesinde uçtan uca şifreleme özelliğiyle gelen WhatsApp, bunu daha da geliştirme amacıyla iki aşamalı bir doğrulama sistemini devreye soktu. Yeni özellik, hesabınızla uygulamaya girmek isteyenlerin işini çok daha zor hale getiriyor.

Özelliği aktif hale getirmek için yapmanız gereken şey ise, Ayarlar>Hesap>İki Aşamalı Doğrulama> Aktif Et’e tıklamak. Sonrasında da 6 haneli bir kod girerek bu özelliği kullanmaya başlamış oluyorsunuz.

Bu özellik kullanıcılara kademeli olarak paylaşıldığından uygulama ayarlarında “iki aşamalı doğrulamayı” göremeyenler bir yanlışlık olduğunu düşünmesin. Zira yeni özellik kısa sürede tüm kullanıcılara ulaşmış olacak.

Telefon değişikliğinizde ise WhatsApp’ı tekrar kurarken sizden SMS onayı ile birlikte yine bu yazdığını 6 haneli kodu isteyecektir. Eğer bunu unutursanız WhatsApp’ı 7 gün boyuncu kullanamıyorsunuz. Bu zamanın sonunda ise tüm geçmiş yazışmalarınız da silinerek SMS onayı ile uygulamaya erişebiliyorsunuz. Bu kodu ya da şifreyi unutmaya karşı ise WhatsApp ikinci bir alternatif olarak e-mail’i devreye alıyor. İki adımlı doğrulama özelliğini kullanmak istediğinizde WhatsApp size isteğinize bağlı olarak e-mail adresi soruyor. Kodu unuttuğunuzda girdiğiniz bu e-mail ile doğrulama yapabiliyorsunuz. Eğer herhangi bir e-mail adresi girmediyseniz WhatsApp’ı 7 gün süresince kullanılamıyor.