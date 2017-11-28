Wi-Fi nasıl hızlandırılır? Kablosuzu ağınızı hızlandırmanın yolları

Bu ipuçları ile kablosuz ağınızı (Wi-Fi) yeni bir aygıt satın almaya gerek kalmadan hızlandırmanız mümkün. İşte yapmanız gerekenler.

Router’ların (yönlendirici) bugünlerde zor görevleri var. Her yeni cihaz internet bağlantısını Wi-Fi ile almak istiyor. Ampuller, termostatlar ve güvenlik kameraları da dahil olmak üzere akıllı ev araçları daha popüler hale gelmeye başladığından beri, internet bağlantısının yavaşlamasında büyük rol oynadı.

Bu durumu düzeltmek için herhangi bir harcama yapmanız gerekmeyebilir. Ücretsiz Wi-Fi hızlandırma yöntemleri de var. Ancak düşük bağlantı hızından eğer yavaş geniş bandınız ya da eski router’ınız suçluysa, tarifenizi ve donanımınızı yükseltmeyi düşünebilirsiniz. Ama bir satın alma yapmadan önce bu ipuçlarını mutlaka deneyin.

1. Router’ınızı başka yere taşıyın

Router’ların kanepelerin altına ya da en ücra köşelere gizlendiğini görmüşsünüzdür. Elbette, salonunuzun görüntüsünü çirkin bir kutu ile mahvetmek istememeniz oldukça anlaşılır bir durum ancak iyi bir Wi-Fi istiyorsanız, ne yazık ki router’ınıza biraz nefes alanı vermeniz gerekiyor.

Bunun içi de en iyi yer evinizin ortasıdır. Mümküse bir telefon hattı uzatma kablosu edinin ve rouer’ı kabaca merkezde olacak şekilde ve mümkün olduğunca da yerden yüksekte olacak şekilde konumlandırın. Bu şekilde tüm alanlana güçlü ve hızlı Wi-Fi ulaştırmış olursunuz.

2. Müdahaleyi engelleyin

Wi-Fi en iyi konumda bile bazen tuhaflaşabilir ancak router’ınızın yanına telsiz telefon, mikrodalga, bebek monitörü ya da Bluetooth aygıtları koyarsanız bu durum daha da kötüleşecektir. Hatta bazı yoğun ışıklar bile sinyali etkileyecek ve Wi-Fi hızınız bir zamanların çevirmeli modemlerinde bile görülmeyen bir yavaşlama hızına düşmüş olacak. Router’ın etrafındaki alanı diğer elektronik cihazlardan uzak tutmaya çalışın aksi halde sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsınız.

3. En hızlı ayarları kullanın

Router’lar çok kullanıcı dostu ürünler değildir. Dolayısıyla da Wi-Fi standartları ve frekanslar arasındaki farkı anlamasını beklemeyin. Ancak elle yapılan herhangi bir müdahale olmadan, yalnızca en iyi router’lar size otomatik olarak en süratli hızları verecektir.

Aslında, Wi-Fi cihazlarının büyük çoğunluğu şu anda 802.11n standardını kullanıyor. Ancak kullanabileceği kafa karıştırıcı iki frekans var. Eğer router’ınız çift bantlı ise ‘2.4 GHz ve 5 GHz’de Wi-Fi sağlayabilir. 2.4 GHz daha yaygın olduğundan, sizin ve komşularınızın gadget’larını muhtemelen mevcut kanalları paylaşmak için savaşacak.

Telefonunuz, tabletiniz, dizüstü bilgisayarınız veya başka bir cihazınız 5 GHz’de bağlanabiliyorsa, onu kullanmaya devam edin. Router’ınız nispeten yakın olduğu sürece, daha hızlı ve daha güvenli bağlantı elde etmiş olursunuz.

4. Antenleri geliştirin

Bazı router’ların antenleri sökülebilir özelliktedir. Eğer sizinki de bu modellerden ise, daha büyük anten sürümlerini satın alabilirsiniz. Bu şekilde daha hızlı ve daha güçlü bir Wi-Fi sinyali alabilirsiniz.

Daha ucuz bir yöntem daha var; router’un arkasında duran ve sinyali diğer yönden geri çeviren bir yansıtıcı yapmak. Basit bir kalay folyoyu yansıtıcı olarak kullanarak Wi-Fi alanını etkili bir şekilde artırmanız mümkün. Bu aynı şekilde router’ınızı fiziksel olarak yeniden konumlandıramayanlar için de bir çözüm olacaktır.

5. Router’ınızı arada bir yeniden başlatın

Bilgisayar uzmanlarının standart cevabıdır; Kapatıp açmayı denediniz mi? Ancak bu eski numara halen bir çok sorunu düzeltir ve Wi-Fi’yi yeniden başlatmanın ardından Wi-Fi’nin eski hızlı haline döndüğünü göreceksiniz.

6. Router’ınızı güncelleyin

Eski bir router modeliniz varsa, belki de daha iyi bir model satın almanın zamanı gelmiş olabilir. Son bir kaç yılda Wi-Fi teknolojisi uzunca bir yol katetti ve bu alanda da çeşitli seçenekler mevcut; birincisi router’ı 802.11ac kullanan daha yeni bir modelle değiştirmek (tercihen gelecekten etkilenmemek için MU-MIMO’yu destekleyen birini almanız).

Ancak ne yazık k son telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve tabletler dışında pek çok cihaz 802.11ac’yi desteklemiyor ancak tüm mevcut router’ların desteklediği yavaş 802.11n standardını kullanmaya son verecektir. Dahili Wi-Fi ile bir dizi powerline adaptörüne yatırım yapmak daha iyi bir seçenek olabilir, ancak bu yalnızca evinizin belirli bir köşesi için uygun olacaktır. Daha pahalı ancak daha etkili olanı ise bir mesh Wi-Fi sistemine yatırım yapmaktır. Bu kitler, birbirleriyle konuşan ve çok büyük evlerde bile hızlı bir şekilde Wi-Fi yaymak için birden fazla yönlendirici içeriyor.